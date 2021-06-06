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"الفهيد" يفتتح غدًا الملتقى السعودي الإماراتي للتدريب التقني والمهني

في إطار تطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية للتدريب في البلدين

يفتتح الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمشاركة مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك بن سعيد الشامسي، غدًا، "الملتقى السعودي الإماراتي للتدريب التقني والمهني" الذي يأتي ضمن مبادرة "برنامج مشترك للتدريب التقني والمهني"، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وفي إطار تطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية للتدريب التقني والمهني في البلدين الشقيقين.

ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال التدريب التقني والمهني بين الجانبين، عبر استضافة عدد من المتخصصين والمتحدثين ومشاركة أعضاء هيئة التدريب والكادر الإداري.

وأوضح الدكتور الفهيد أن مثل هذه الملتقيات ضرورية لتطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية للتدريب التقني والمهني السعودية والإماراتية، التي ستسهم في نقل التجارب والخبرات في ذات المجال، ومناقشة استراتيجيات التطوير في مجال البحوث والدراسات للتعرف على الأساليب الحديثة في تطوير مناهج التدريب التقني والمهني.

وسيتحدث في الملتقى على مدى يومين أكثرُ من 16 متخصصًا في مجال التدريب والتطوير من البلدين؛ حيث ستركز محاور الملتقى على عدد من المحاور؛ منها الاستراتيجيات والتحولات في التدريب التقني والمهني، وعن الرؤى المستقبلية في التحول الرقمي، والتميز والتطوير والإبداع والموهبة والابتكار؛ لتحقيق الجودة في التدريب التقني؛ فيما سيتم خلال الملتقى عرض تجارب وخبرات في جودة التدريب وتطوير المناهج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفهيد" يفتتح غدًا الملتقى السعودي الإماراتي للتدريب التقني والمهني
سبق

يفتتح الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمشاركة مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك بن سعيد الشامسي، غدًا، "الملتقى السعودي الإماراتي للتدريب التقني والمهني" الذي يأتي ضمن مبادرة "برنامج مشترك للتدريب التقني والمهني"، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وفي إطار تطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية للتدريب التقني والمهني في البلدين الشقيقين.

ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال التدريب التقني والمهني بين الجانبين، عبر استضافة عدد من المتخصصين والمتحدثين ومشاركة أعضاء هيئة التدريب والكادر الإداري.

وأوضح الدكتور الفهيد أن مثل هذه الملتقيات ضرورية لتطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية للتدريب التقني والمهني السعودية والإماراتية، التي ستسهم في نقل التجارب والخبرات في ذات المجال، ومناقشة استراتيجيات التطوير في مجال البحوث والدراسات للتعرف على الأساليب الحديثة في تطوير مناهج التدريب التقني والمهني.

وسيتحدث في الملتقى على مدى يومين أكثرُ من 16 متخصصًا في مجال التدريب والتطوير من البلدين؛ حيث ستركز محاور الملتقى على عدد من المحاور؛ منها الاستراتيجيات والتحولات في التدريب التقني والمهني، وعن الرؤى المستقبلية في التحول الرقمي، والتميز والتطوير والإبداع والموهبة والابتكار؛ لتحقيق الجودة في التدريب التقني؛ فيما سيتم خلال الملتقى عرض تجارب وخبرات في جودة التدريب وتطوير المناهج.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
10:59 AM

"الفهيد" يفتتح غدًا الملتقى السعودي الإماراتي للتدريب التقني والمهني

في إطار تطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية للتدريب في البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يفتتح الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمشاركة مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك بن سعيد الشامسي، غدًا، "الملتقى السعودي الإماراتي للتدريب التقني والمهني" الذي يأتي ضمن مبادرة "برنامج مشترك للتدريب التقني والمهني"، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وفي إطار تطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية للتدريب التقني والمهني في البلدين الشقيقين.

ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال التدريب التقني والمهني بين الجانبين، عبر استضافة عدد من المتخصصين والمتحدثين ومشاركة أعضاء هيئة التدريب والكادر الإداري.

وأوضح الدكتور الفهيد أن مثل هذه الملتقيات ضرورية لتطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية للتدريب التقني والمهني السعودية والإماراتية، التي ستسهم في نقل التجارب والخبرات في ذات المجال، ومناقشة استراتيجيات التطوير في مجال البحوث والدراسات للتعرف على الأساليب الحديثة في تطوير مناهج التدريب التقني والمهني.

وسيتحدث في الملتقى على مدى يومين أكثرُ من 16 متخصصًا في مجال التدريب والتطوير من البلدين؛ حيث ستركز محاور الملتقى على عدد من المحاور؛ منها الاستراتيجيات والتحولات في التدريب التقني والمهني، وعن الرؤى المستقبلية في التحول الرقمي، والتميز والتطوير والإبداع والموهبة والابتكار؛ لتحقيق الجودة في التدريب التقني؛ فيما سيتم خلال الملتقى عرض تجارب وخبرات في جودة التدريب وتطوير المناهج.

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