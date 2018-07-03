"صدارة وارتقاء" تتفقان على الاستفادة من أجهزة الحاسب

من خلال إعادة تأهيلها ثم تقديمها إلى الجهات المستفيدة

وقع الرئيس التنفيذي لشركة "صدارة" الدكتور فيصل بن محمد الفقير، أمس، اتفاقية مع المدير التنفيذي لجمعية ارتقاء الدكتور صالح بن أحمد القوم، تنصّ على قيام الجمعية باستلام الاجهزة المقدمة من "صدارة" لإعادة تأهيلها والاستفادة منها وتقديمها للجهات المستفيدة.

وأكد "الفقير" اعتزاز "صدارة" بالدور الذي تمارسه في الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أنها احدى الشركات السعودية الرائدة في التعاون مع الجهات المتخصصة لإعادة وتأهيل اجهزة الحاسب الالي، كما قدم عرضاً لجهود الشركة في هذا الجانب.

من جانبه، استعرض "القوم" اهم المبادرات التي تنفذها "ارتقاء"، لافتاً إلى أن عدد الأجهزة المستلمة بلغ حتى اليوم 31.044 جهازاً تم توزيع 15.115جهازاً منها وإعادة تدوير 12.390 جهازاً.

وبعد توقيع الاتفاقية بين الطرفين والتقاط الصور التذكارية، قدم "القوم" شكره وتقديره للرئيس التنفيذي لصدارة والادارة العليا وكافة الادارات المعنية التي نظمت الكثير من الفعاليات داخل الشركة وخارجها لنشر ثقافة اعادة تدوير الاجهزة.

وثمّن دور الشركة في التوعية بطريقة التخلص الآمن للأجهزة بطريقة مهنية وعلمية.