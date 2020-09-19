النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أفغانستان.. مقتل 40 مسلحًا من "طالبان" في غارة شرق البلاد

مسؤولون أشاروا إلى خسائر بين المدنيين

أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأفغانية في كابول اليوم السبت بأن أكثر من 40 من مقاتلي حركة طالبان قُتلوا في غارة جوية مزدوجة، استهدفت قاعدة للحركة في إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان.

ولم يؤكد المسؤولون سقوط قتلى في صفوف المدنيين، لكنهم أشاروا إلى أن تحقيقًا يجري لمعرفة ملابسات ما حدث، وفقًا لـ"رويترز".

من ناحيتهم، ذكر مسؤولون إقليميون ومسؤولون من "طالبان" أن 12 مدنيًّا على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب أكثر من عشرة في الضربتين.

أفغانستان حركة طالبان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أفغانستان.. مقتل 40 مسلحًا من "طالبان" في غارة شرق البلاد
سبق

أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأفغانية في كابول اليوم السبت بأن أكثر من 40 من مقاتلي حركة طالبان قُتلوا في غارة جوية مزدوجة، استهدفت قاعدة للحركة في إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان.

ولم يؤكد المسؤولون سقوط قتلى في صفوف المدنيين، لكنهم أشاروا إلى أن تحقيقًا يجري لمعرفة ملابسات ما حدث، وفقًا لـ"رويترز".

من ناحيتهم، ذكر مسؤولون إقليميون ومسؤولون من "طالبان" أن 12 مدنيًّا على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب أكثر من عشرة في الضربتين.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
09:57 PM

أفغانستان.. مقتل 40 مسلحًا من "طالبان" في غارة شرق البلاد

مسؤولون أشاروا إلى خسائر بين المدنيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
237

أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأفغانية في كابول اليوم السبت بأن أكثر من 40 من مقاتلي حركة طالبان قُتلوا في غارة جوية مزدوجة، استهدفت قاعدة للحركة في إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان.

ولم يؤكد المسؤولون سقوط قتلى في صفوف المدنيين، لكنهم أشاروا إلى أن تحقيقًا يجري لمعرفة ملابسات ما حدث، وفقًا لـ"رويترز".

من ناحيتهم، ذكر مسؤولون إقليميون ومسؤولون من "طالبان" أن 12 مدنيًّا على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب أكثر من عشرة في الضربتين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,157
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,013
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,840
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,685

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة