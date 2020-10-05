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استعداداً للبطولة الآسيوية.. أخضر الصالات يدشن معسكر الدمام

يستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري.. بمشاركة 21 لاعباً

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غداً معسكراً تدريبياً داخلياً في مدينة الدمام يستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري.
ويمثل المعسكر المرحلة السادسة من البرنامج الفني استعداداً للمشاركة في كأس آسيا -المقرر إقامتها بالكويت في المدة من 2 إلى 13ديسمبر المقبل- المؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".
وأعلن الجهاز الفني بقيادة الإسباني لويس فونسيكا عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام في المعسكر وعددهم 21 لاعباً وهم: عبدالله كردي، وعبدالله الشمري، وحمود الدهان، وعبدالعزيز الحرشان، ونواف العروان، وجوهر جماح، ومعاذ العسيري، وعبدالعزيز العلوني، ونواف الشنيشني، وناصر الحارثي، وعبدالإله العتيبي، ومحمد الخماس، وسلطان الدحيم، وعبدالله مغربي، وفارس القحطاني، وفيصل السلطان، وياسر بن محمد، ومحسن فقيهي، وعبدالله الدوسري، وأسامة باعبدالله، وعبدالله الصايغ.
يذكر أن قرعة كأس آسيا وضعت الأخضر في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات: إيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استعداداً للبطولة الآسيوية.. أخضر الصالات يدشن معسكر الدمام
سبق

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غداً معسكراً تدريبياً داخلياً في مدينة الدمام يستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري.
ويمثل المعسكر المرحلة السادسة من البرنامج الفني استعداداً للمشاركة في كأس آسيا -المقرر إقامتها بالكويت في المدة من 2 إلى 13ديسمبر المقبل- المؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".
وأعلن الجهاز الفني بقيادة الإسباني لويس فونسيكا عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام في المعسكر وعددهم 21 لاعباً وهم: عبدالله كردي، وعبدالله الشمري، وحمود الدهان، وعبدالعزيز الحرشان، ونواف العروان، وجوهر جماح، ومعاذ العسيري، وعبدالعزيز العلوني، ونواف الشنيشني، وناصر الحارثي، وعبدالإله العتيبي، ومحمد الخماس، وسلطان الدحيم، وعبدالله مغربي، وفارس القحطاني، وفيصل السلطان، وياسر بن محمد، ومحسن فقيهي، وعبدالله الدوسري، وأسامة باعبدالله، وعبدالله الصايغ.
يذكر أن قرعة كأس آسيا وضعت الأخضر في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات: إيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
08:19 PM

استعداداً للبطولة الآسيوية.. أخضر الصالات يدشن معسكر الدمام

يستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري.. بمشاركة 21 لاعباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غداً معسكراً تدريبياً داخلياً في مدينة الدمام يستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري.
ويمثل المعسكر المرحلة السادسة من البرنامج الفني استعداداً للمشاركة في كأس آسيا -المقرر إقامتها بالكويت في المدة من 2 إلى 13ديسمبر المقبل- المؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".
وأعلن الجهاز الفني بقيادة الإسباني لويس فونسيكا عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام في المعسكر وعددهم 21 لاعباً وهم: عبدالله كردي، وعبدالله الشمري، وحمود الدهان، وعبدالعزيز الحرشان، ونواف العروان، وجوهر جماح، ومعاذ العسيري، وعبدالعزيز العلوني، ونواف الشنيشني، وناصر الحارثي، وعبدالإله العتيبي، ومحمد الخماس، وسلطان الدحيم، وعبدالله مغربي، وفارس القحطاني، وفيصل السلطان، وياسر بن محمد، ومحسن فقيهي، وعبدالله الدوسري، وأسامة باعبدالله، وعبدالله الصايغ.
يذكر أن قرعة كأس آسيا وضعت الأخضر في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات: إيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية.

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