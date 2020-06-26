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طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة

رياح نشطة على شرق المملكة ووسطها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ورياحاً نشطة على شرق المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ورياحاً نشطة على شرق المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
01:02 PM

طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة

رياح نشطة على شرق المملكة ووسطها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,815

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ورياحاً نشطة على شرق المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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