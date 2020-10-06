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المكسيك.. العثور على 12 جثة داخل شاحنتين شمال مكسيكو سيتي

10 رجال وامرأتان

قال ممثلو الادعاء في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية، أمس الإثنين، إن الشرطة عثرت على 12 جثة داخل شاحنتين صغيرتين في الجزء الشمالي الأوسط من البلاد.

وتمّ العثور على جثث 10 رجال وامرأتين على طريق بالقرب من فيلا دي راموس (600 كيلو متر) شمال مكسيكو سيتي.

وبحسب بيان الادعاء العام، يعمل الخبراء على تحديد هوية الجثث والكشف عن أسباب الوفاة.

وحملت الجثث رسالة من عناصر بالجريمة المنظمة لم يتم الكشف عن محتواها.

وتمّ تسجيل أكثر من 36 ألف حالة قتل في المكسيك العام الماضي، ونسبت الأغلبية العظمى منها إلى الجريمة المنظمة.

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المكسيك.. العثور على 12 جثة داخل شاحنتين شمال مكسيكو سيتي
سبق

قال ممثلو الادعاء في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية، أمس الإثنين، إن الشرطة عثرت على 12 جثة داخل شاحنتين صغيرتين في الجزء الشمالي الأوسط من البلاد.

وتمّ العثور على جثث 10 رجال وامرأتين على طريق بالقرب من فيلا دي راموس (600 كيلو متر) شمال مكسيكو سيتي.

وبحسب بيان الادعاء العام، يعمل الخبراء على تحديد هوية الجثث والكشف عن أسباب الوفاة.

وحملت الجثث رسالة من عناصر بالجريمة المنظمة لم يتم الكشف عن محتواها.

وتمّ تسجيل أكثر من 36 ألف حالة قتل في المكسيك العام الماضي، ونسبت الأغلبية العظمى منها إلى الجريمة المنظمة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
08:11 AM

المكسيك.. العثور على 12 جثة داخل شاحنتين شمال مكسيكو سيتي

10 رجال وامرأتان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال ممثلو الادعاء في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية، أمس الإثنين، إن الشرطة عثرت على 12 جثة داخل شاحنتين صغيرتين في الجزء الشمالي الأوسط من البلاد.

وتمّ العثور على جثث 10 رجال وامرأتين على طريق بالقرب من فيلا دي راموس (600 كيلو متر) شمال مكسيكو سيتي.

وبحسب بيان الادعاء العام، يعمل الخبراء على تحديد هوية الجثث والكشف عن أسباب الوفاة.

وحملت الجثث رسالة من عناصر بالجريمة المنظمة لم يتم الكشف عن محتواها.

وتمّ تسجيل أكثر من 36 ألف حالة قتل في المكسيك العام الماضي، ونسبت الأغلبية العظمى منها إلى الجريمة المنظمة.

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