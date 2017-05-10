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السودان يسجّل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة 1164

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1164 حالة؛ بينها 64 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 119 شخصاً.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان يسجّل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1164 حالة؛ بينها 64 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 119 شخصاً.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:50 AM

السودان يسجّل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة 1164

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1164 حالة؛ بينها 64 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 119 شخصاً.

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