السودان يسجّل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1164 حالة؛ بينها 64 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 119 شخصاً.
سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1164 حالة؛ بينها 64 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 119 شخصاً.السودان فيروس كورونا الجديد
سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1164 حالة؛ بينها 64 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 119 شخصاً.
سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1164 حالة؛ بينها 64 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 119 شخصاً.