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"ارقد وآمن".. إحباط تهريب 888 ألف حبة كبتاجون بـ"الحديثة"

كانت مخبَّأة في شاحنة تريلا وتم كشفها تحت أجهزة الفحص

نشرت الجمارك السعودية مقطع فيديو لعملية موفَّقة، تم خلالها إحباط تهريب أكثر من 888 ألف حبة مخدرة قبل دخولها البلاد.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "ارقد وآمن" أن العملية تمت خلال شهر مارس الجاري في منفذ الحديثة شمال السعودية، وعثر خلالها المفتشون على (888،440) حبة مخدرة "كبتاجون" مخبأة في شاحنة نقل "تريلا" حين تم مسحها تحت الأجهزة المخصصة والكلاب المدربة.

الجمارك كبتاجون حبوب مخدرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ارقد وآمن".. إحباط تهريب 888 ألف حبة كبتاجون بـ"الحديثة"
سبق

نشرت الجمارك السعودية مقطع فيديو لعملية موفَّقة، تم خلالها إحباط تهريب أكثر من 888 ألف حبة مخدرة قبل دخولها البلاد.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "ارقد وآمن" أن العملية تمت خلال شهر مارس الجاري في منفذ الحديثة شمال السعودية، وعثر خلالها المفتشون على (888،440) حبة مخدرة "كبتاجون" مخبأة في شاحنة نقل "تريلا" حين تم مسحها تحت الأجهزة المخصصة والكلاب المدربة.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:01 AM

"ارقد وآمن".. إحباط تهريب 888 ألف حبة كبتاجون بـ"الحديثة"

كانت مخبَّأة في شاحنة تريلا وتم كشفها تحت أجهزة الفحص

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
3,718

نشرت الجمارك السعودية مقطع فيديو لعملية موفَّقة، تم خلالها إحباط تهريب أكثر من 888 ألف حبة مخدرة قبل دخولها البلاد.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "ارقد وآمن" أن العملية تمت خلال شهر مارس الجاري في منفذ الحديثة شمال السعودية، وعثر خلالها المفتشون على (888،440) حبة مخدرة "كبتاجون" مخبأة في شاحنة نقل "تريلا" حين تم مسحها تحت الأجهزة المخصصة والكلاب المدربة.

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