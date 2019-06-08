النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بسبب للرياح الشديدة والعواصف.. انقطاع التيار الكهربائي عن بعض محافظات جازان

الشركة تعتذر وتؤكد: يجري التعامل معها ميدانياً وتعود الخدمة تدريجياً

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انقطاعات محدودة للتيار الكهربائي في بعض محافظات بمنطقة جازان؛ نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة، وقالت إنه يجري التعامل معها ميدانياً وتعود الخدمة تدريجياً.


جاء ذلك في توضيح للشركة على موقعها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه: "نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها منطقة جازان، تتعرض بعض المحافظات لانقطاعات محدودة يجري التعامل معها ميدانيا،ً وتعود الخدمة تدريجياً، وتعتذر السعودية للكهرباء لمشتركيها الكرام في جازان العزيزة لمرورهم بهذه التجربة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بسبب للرياح الشديدة والعواصف.. انقطاع التيار الكهربائي عن بعض محافظات جازان
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انقطاعات محدودة للتيار الكهربائي في بعض محافظات بمنطقة جازان؛ نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة، وقالت إنه يجري التعامل معها ميدانياً وتعود الخدمة تدريجياً.


جاء ذلك في توضيح للشركة على موقعها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه: "نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها منطقة جازان، تتعرض بعض المحافظات لانقطاعات محدودة يجري التعامل معها ميدانيا،ً وتعود الخدمة تدريجياً، وتعتذر السعودية للكهرباء لمشتركيها الكرام في جازان العزيزة لمرورهم بهذه التجربة".

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
05:21 PM

بسبب للرياح الشديدة والعواصف.. انقطاع التيار الكهربائي عن بعض محافظات جازان

الشركة تعتذر وتؤكد: يجري التعامل معها ميدانياً وتعود الخدمة تدريجياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
4
2,923

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انقطاعات محدودة للتيار الكهربائي في بعض محافظات بمنطقة جازان؛ نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة، وقالت إنه يجري التعامل معها ميدانياً وتعود الخدمة تدريجياً.


جاء ذلك في توضيح للشركة على موقعها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه: "نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها منطقة جازان، تتعرض بعض المحافظات لانقطاعات محدودة يجري التعامل معها ميدانيا،ً وتعود الخدمة تدريجياً، وتعتذر السعودية للكهرباء لمشتركيها الكرام في جازان العزيزة لمرورهم بهذه التجربة".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,397
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,227
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,340
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,048

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة