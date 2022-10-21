النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غرفة عمليات إماراتية ببيروت لتسهيل مغادرة رعاياها

مع توالي المظاهرات المنددة بتردي الأوضاع المعيشية

أكدت السفارة الإماراتية في بيروت أنه منذ بداية الاحتجاجات تم تفعيل غرفة العمليات بالسفارة، يديرها أعضاء البعثة ومرتبطة بإدارة العمليات بوزارة الخارجية؛ بهدف تسهيل مغادرة رعاياها.

وأشارت السفارة عبر سلسلة من التغريدات نشرتها على حسابها في "تويتر"، إلى أن الخطة الموضوعة قد تم تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية في لبنان، التي قدمت كل التسهيلات اللازمة، وأوضحت أن الجهود لا تزال مستمرة لتسهيل مغادرة الإماراتيين.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ كانت وزارة الخارجية الإماراتية قد حذّرت مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.

ويشهد لبنان لليوم الخامس على التوالي مظاهرات شعبية حاشدة تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية والسياسات الحكومية التقشفية.

السفارة الإماراتية بيروت

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
غرفة عمليات إماراتية ببيروت لتسهيل مغادرة رعاياها
سبق

أكدت السفارة الإماراتية في بيروت أنه منذ بداية الاحتجاجات تم تفعيل غرفة العمليات بالسفارة، يديرها أعضاء البعثة ومرتبطة بإدارة العمليات بوزارة الخارجية؛ بهدف تسهيل مغادرة رعاياها.

وأشارت السفارة عبر سلسلة من التغريدات نشرتها على حسابها في "تويتر"، إلى أن الخطة الموضوعة قد تم تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية في لبنان، التي قدمت كل التسهيلات اللازمة، وأوضحت أن الجهود لا تزال مستمرة لتسهيل مغادرة الإماراتيين.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ كانت وزارة الخارجية الإماراتية قد حذّرت مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.

ويشهد لبنان لليوم الخامس على التوالي مظاهرات شعبية حاشدة تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية والسياسات الحكومية التقشفية.

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
09:22 AM

غرفة عمليات إماراتية ببيروت لتسهيل مغادرة رعاياها

مع توالي المظاهرات المنددة بتردي الأوضاع المعيشية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
906

أكدت السفارة الإماراتية في بيروت أنه منذ بداية الاحتجاجات تم تفعيل غرفة العمليات بالسفارة، يديرها أعضاء البعثة ومرتبطة بإدارة العمليات بوزارة الخارجية؛ بهدف تسهيل مغادرة رعاياها.

وأشارت السفارة عبر سلسلة من التغريدات نشرتها على حسابها في "تويتر"، إلى أن الخطة الموضوعة قد تم تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية في لبنان، التي قدمت كل التسهيلات اللازمة، وأوضحت أن الجهود لا تزال مستمرة لتسهيل مغادرة الإماراتيين.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ كانت وزارة الخارجية الإماراتية قد حذّرت مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.

ويشهد لبنان لليوم الخامس على التوالي مظاهرات شعبية حاشدة تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية والسياسات الحكومية التقشفية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,394
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,966
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,073
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,857

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة