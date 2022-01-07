سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على محافظة وادي الفرع بالمدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة وادي الفرع .
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على محافظة وادي الفرع بالمدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-07
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة وادي الفرع .
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:19 PM
سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على محافظة وادي الفرع بالمدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة وادي الفرع .
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.