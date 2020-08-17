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جمعية أجياد للدعوة تكرّم الفائزين في مسابقة حفظ السُّنة الإلكترونية

تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة وتهدف إلى تحفيز النشء

كرّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرّمة، الفائزين بمسابقة "حفظ السُّنة" الإلكترونية بمبالغ نقدية، حيث إن المسابقة تهدف إلى تحفيز النشء والأطفال على حفظ السنة النبوية.

وتأتي المسابقة تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، مساهمة من الجمعية لتفعيل ملتقى مكة الثقافي، الذي دشّنه أمير المنطقة خالد الفيصل، هذا العام تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، وهي عبارة عن تسجيل مقطع فيديو من قِبل المتسابق وهو يلقي فيه حديثاً عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

وضمت المسابقة فرعين الأول من عمر عشر سنوات حتى الثانية عشرة، والثاني من عمر ثلاث عشرة حتى الخامسة عشرة؛ حيث تم اختيار عشرة فائزين من كل فرع بناءً على المعايير التي تم الإعلان عنها سابقاً وهي: وضوح الصوت والصورة، والالتزام باللغة العربية الفصحى، والبراعة في الإلقاء وفي الخطابة واستخدام لغة الجسد.

وتهنئ الجمعية الفائزين العشرين في المسابقة سائلة الله لهم التوفيق والسداد، كما تشكر جميع المشاركين في المسابقة وتؤكد في الوقت ذاته أنها بصدد إطلاق عدد من المسابقات الالكترونية لعموم المجتمع، وتهيب بالجميع متابعة حساباتها الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة جميع برامجها ومسابقاتها المتنوعة.

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جمعية أجياد للدعوة تكرّم الفائزين في مسابقة حفظ السُّنة الإلكترونية
سبق

كرّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرّمة، الفائزين بمسابقة "حفظ السُّنة" الإلكترونية بمبالغ نقدية، حيث إن المسابقة تهدف إلى تحفيز النشء والأطفال على حفظ السنة النبوية.

وتأتي المسابقة تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، مساهمة من الجمعية لتفعيل ملتقى مكة الثقافي، الذي دشّنه أمير المنطقة خالد الفيصل، هذا العام تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، وهي عبارة عن تسجيل مقطع فيديو من قِبل المتسابق وهو يلقي فيه حديثاً عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

وضمت المسابقة فرعين الأول من عمر عشر سنوات حتى الثانية عشرة، والثاني من عمر ثلاث عشرة حتى الخامسة عشرة؛ حيث تم اختيار عشرة فائزين من كل فرع بناءً على المعايير التي تم الإعلان عنها سابقاً وهي: وضوح الصوت والصورة، والالتزام باللغة العربية الفصحى، والبراعة في الإلقاء وفي الخطابة واستخدام لغة الجسد.

وتهنئ الجمعية الفائزين العشرين في المسابقة سائلة الله لهم التوفيق والسداد، كما تشكر جميع المشاركين في المسابقة وتؤكد في الوقت ذاته أنها بصدد إطلاق عدد من المسابقات الالكترونية لعموم المجتمع، وتهيب بالجميع متابعة حساباتها الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة جميع برامجها ومسابقاتها المتنوعة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
01:08 PM

جمعية أجياد للدعوة تكرّم الفائزين في مسابقة حفظ السُّنة الإلكترونية

تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة وتهدف إلى تحفيز النشء

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كرّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرّمة، الفائزين بمسابقة "حفظ السُّنة" الإلكترونية بمبالغ نقدية، حيث إن المسابقة تهدف إلى تحفيز النشء والأطفال على حفظ السنة النبوية.

وتأتي المسابقة تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، مساهمة من الجمعية لتفعيل ملتقى مكة الثقافي، الذي دشّنه أمير المنطقة خالد الفيصل، هذا العام تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، وهي عبارة عن تسجيل مقطع فيديو من قِبل المتسابق وهو يلقي فيه حديثاً عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

وضمت المسابقة فرعين الأول من عمر عشر سنوات حتى الثانية عشرة، والثاني من عمر ثلاث عشرة حتى الخامسة عشرة؛ حيث تم اختيار عشرة فائزين من كل فرع بناءً على المعايير التي تم الإعلان عنها سابقاً وهي: وضوح الصوت والصورة، والالتزام باللغة العربية الفصحى، والبراعة في الإلقاء وفي الخطابة واستخدام لغة الجسد.

وتهنئ الجمعية الفائزين العشرين في المسابقة سائلة الله لهم التوفيق والسداد، كما تشكر جميع المشاركين في المسابقة وتؤكد في الوقت ذاته أنها بصدد إطلاق عدد من المسابقات الالكترونية لعموم المجتمع، وتهيب بالجميع متابعة حساباتها الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة جميع برامجها ومسابقاتها المتنوعة.

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