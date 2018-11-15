النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بصاحب منشأة تُعدّ عطوراً ومستحضرات تجميل مغشوشة بمعمل غير مرخص في الأحساء

وزير التجارة يُكَرّم "موبايلي" لرعايتها التقنية لمؤتمر المراجعة الداخلية

دعمت التوجه نحو تعزيز المعايير المهنية الهادفة إلى دفع عجلة التنمية

شاركت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" كراعٍ تقني لفعاليات المؤتمر السابع للمراجعة الداخلية، والذي أقيمت فعالياته خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2018 بمدينة الرياض تحت رعاية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور ومشاركة رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

وقد شكَر وزيرُ التجارة والاستثمار شركة "موبايلي" على دعمها التقني لهذا المؤتمر، وقام بتكريمها حيث تَسَلّم درع التكريم عبدالله الرويس، الرئيس التنفيذي للمراجعة والتدقيق الداخلي بالشركة، وأشار الرويس إلى أن رعاية "موبايلي" تجسّد اهتمامها بالمراجعة الداخلية من جهة ودعمها للفعاليات التي تدفع عجلة التنمية من جهة أخرى.

وأضاف الرويس: أن مهنة المراجعة الداخلية ذات أهمية قصوى ومطلب؛ في ظل التوسع الذي يشهده القطاعان العام والخاص، ومع التوسع الكبير في المشاريع وزيادة مستوى الناتج المحلي في القطاع غير النفطي بالمملكة؛ أصبح الأمر ملحاً لتعزيز نظام المراقبة الداخلي؛ نظراً لأهميته وفعاليته في حماية أصول المنشآت، ولضمان دقة البيانات التي تتضمنها السجلات المحاسبية. وكان الرويس، الذي يرأس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين إلى جانب عضويته لمجلس الإدارة، قد أدار أولى حلقات النقاش والتي كانت تحت عنوان "لجنة المراجعة التحديات والتطلعات".

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر ينعقد بشكل دوري وبمشاركة عدد من المختصين، ويتضمن حلقات نقاش وورش عمل بمشاركة جهات حكومية مختلفة؛ مثل هيئة السوق المالية، وديوان المراقبة العامة وغيرها، وتتناول تلك النقاشات دور حوكمة الشركات؛ لا سيما في ظل رؤية المملكة 2030، ودور المراجعة الداخلية في مجال تقييم المخاطر وتقديم الحلول التي من شأنها تجاوز التحديات التي قد تواجه المنشآت، بالإضافة إلى محاضرات يقدّمها عدد من الخبراء من جهات ذات دور ريادي في مجال المراجعة الداخلية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
وزير التجارة يُكَرّم "موبايلي" لرعايتها التقنية لمؤتمر المراجعة الداخلية
سبق

شاركت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" كراعٍ تقني لفعاليات المؤتمر السابع للمراجعة الداخلية، والذي أقيمت فعالياته خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2018 بمدينة الرياض تحت رعاية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور ومشاركة رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

وقد شكَر وزيرُ التجارة والاستثمار شركة "موبايلي" على دعمها التقني لهذا المؤتمر، وقام بتكريمها حيث تَسَلّم درع التكريم عبدالله الرويس، الرئيس التنفيذي للمراجعة والتدقيق الداخلي بالشركة، وأشار الرويس إلى أن رعاية "موبايلي" تجسّد اهتمامها بالمراجعة الداخلية من جهة ودعمها للفعاليات التي تدفع عجلة التنمية من جهة أخرى.

وأضاف الرويس: أن مهنة المراجعة الداخلية ذات أهمية قصوى ومطلب؛ في ظل التوسع الذي يشهده القطاعان العام والخاص، ومع التوسع الكبير في المشاريع وزيادة مستوى الناتج المحلي في القطاع غير النفطي بالمملكة؛ أصبح الأمر ملحاً لتعزيز نظام المراقبة الداخلي؛ نظراً لأهميته وفعاليته في حماية أصول المنشآت، ولضمان دقة البيانات التي تتضمنها السجلات المحاسبية. وكان الرويس، الذي يرأس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين إلى جانب عضويته لمجلس الإدارة، قد أدار أولى حلقات النقاش والتي كانت تحت عنوان "لجنة المراجعة التحديات والتطلعات".

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر ينعقد بشكل دوري وبمشاركة عدد من المختصين، ويتضمن حلقات نقاش وورش عمل بمشاركة جهات حكومية مختلفة؛ مثل هيئة السوق المالية، وديوان المراقبة العامة وغيرها، وتتناول تلك النقاشات دور حوكمة الشركات؛ لا سيما في ظل رؤية المملكة 2030، ودور المراجعة الداخلية في مجال تقييم المخاطر وتقديم الحلول التي من شأنها تجاوز التحديات التي قد تواجه المنشآت، بالإضافة إلى محاضرات يقدّمها عدد من الخبراء من جهات ذات دور ريادي في مجال المراجعة الداخلية.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:27 AM

وزير التجارة يُكَرّم "موبايلي" لرعايتها التقنية لمؤتمر المراجعة الداخلية

دعمت التوجه نحو تعزيز المعايير المهنية الهادفة إلى دفع عجلة التنمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
373

شاركت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" كراعٍ تقني لفعاليات المؤتمر السابع للمراجعة الداخلية، والذي أقيمت فعالياته خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2018 بمدينة الرياض تحت رعاية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور ومشاركة رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

وقد شكَر وزيرُ التجارة والاستثمار شركة "موبايلي" على دعمها التقني لهذا المؤتمر، وقام بتكريمها حيث تَسَلّم درع التكريم عبدالله الرويس، الرئيس التنفيذي للمراجعة والتدقيق الداخلي بالشركة، وأشار الرويس إلى أن رعاية "موبايلي" تجسّد اهتمامها بالمراجعة الداخلية من جهة ودعمها للفعاليات التي تدفع عجلة التنمية من جهة أخرى.

وأضاف الرويس: أن مهنة المراجعة الداخلية ذات أهمية قصوى ومطلب؛ في ظل التوسع الذي يشهده القطاعان العام والخاص، ومع التوسع الكبير في المشاريع وزيادة مستوى الناتج المحلي في القطاع غير النفطي بالمملكة؛ أصبح الأمر ملحاً لتعزيز نظام المراقبة الداخلي؛ نظراً لأهميته وفعاليته في حماية أصول المنشآت، ولضمان دقة البيانات التي تتضمنها السجلات المحاسبية. وكان الرويس، الذي يرأس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين إلى جانب عضويته لمجلس الإدارة، قد أدار أولى حلقات النقاش والتي كانت تحت عنوان "لجنة المراجعة التحديات والتطلعات".

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر ينعقد بشكل دوري وبمشاركة عدد من المختصين، ويتضمن حلقات نقاش وورش عمل بمشاركة جهات حكومية مختلفة؛ مثل هيئة السوق المالية، وديوان المراقبة العامة وغيرها، وتتناول تلك النقاشات دور حوكمة الشركات؛ لا سيما في ظل رؤية المملكة 2030، ودور المراجعة الداخلية في مجال تقييم المخاطر وتقديم الحلول التي من شأنها تجاوز التحديات التي قد تواجه المنشآت، بالإضافة إلى محاضرات يقدّمها عدد من الخبراء من جهات ذات دور ريادي في مجال المراجعة الداخلية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,548
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,844
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,416
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,428

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة