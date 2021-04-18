النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 916 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 907 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المطلق": يجوز إخراج الزكاة لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج

"تيسير" الأولى عربياً المتخصصة في مساعدتهم من الجنسين بمختلف إعاقاتهم

أفتى عضو الإفتاء في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ خلف بن محمد المطلق بجواز بذل أموال الزكاة لجمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج.

وقال الشيخ المطلق: "بعد الاطلاع على أعمال الجمعية وأنهم يقومون بدعم ذوي الإعاقة ذوي الدخل الضعيف والمستحقين تبين لنا جواز وضع الزكاة في الجمعية لما فيه من أمور كثيرة، حيث إن الدعم يذهب للمستحقين وأنه إعانة على الزواج لهؤلاء الفئة العزيزة.

وتعتبر جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج من الجمعيات الفريدة النوع، حيث تعتبر الأولى على مستوى الوطن العربي المتخصصة في مجال زواج ذوي الإعاقة من الجنسين بمختلف أنواع إعاقاتهم، وهي ناشئة وتحتاج كل الدعم المادي والمؤازرة المعنوية لتحقيق أهدافها وخدمة مستفيضيها ولا تقتصر خدمتهم فقط قبل وأثناء الزواج بل تمتد تلك الخدمات لما بعد الزواج بالمتابعة والدعم اللوجستي بما يحافظ على نجاح واستمرارية العلاقة الزوجية وتكوين أسرة سعيدة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان بن ظافر الشهري: أن الجمعية لديها العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها مستقبلاً لتخدم مستفيديها من كافة الأطياف من أصحاب الإعاقة وخاصة المقبلين على الزواج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المطلق": يجوز إخراج الزكاة لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج
سبق

أفتى عضو الإفتاء في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ خلف بن محمد المطلق بجواز بذل أموال الزكاة لجمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج.

وقال الشيخ المطلق: "بعد الاطلاع على أعمال الجمعية وأنهم يقومون بدعم ذوي الإعاقة ذوي الدخل الضعيف والمستحقين تبين لنا جواز وضع الزكاة في الجمعية لما فيه من أمور كثيرة، حيث إن الدعم يذهب للمستحقين وأنه إعانة على الزواج لهؤلاء الفئة العزيزة.

وتعتبر جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج من الجمعيات الفريدة النوع، حيث تعتبر الأولى على مستوى الوطن العربي المتخصصة في مجال زواج ذوي الإعاقة من الجنسين بمختلف أنواع إعاقاتهم، وهي ناشئة وتحتاج كل الدعم المادي والمؤازرة المعنوية لتحقيق أهدافها وخدمة مستفيضيها ولا تقتصر خدمتهم فقط قبل وأثناء الزواج بل تمتد تلك الخدمات لما بعد الزواج بالمتابعة والدعم اللوجستي بما يحافظ على نجاح واستمرارية العلاقة الزوجية وتكوين أسرة سعيدة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان بن ظافر الشهري: أن الجمعية لديها العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها مستقبلاً لتخدم مستفيديها من كافة الأطياف من أصحاب الإعاقة وخاصة المقبلين على الزواج.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
03:16 PM

"المطلق": يجوز إخراج الزكاة لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج

"تيسير" الأولى عربياً المتخصصة في مساعدتهم من الجنسين بمختلف إعاقاتهم

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
382

أفتى عضو الإفتاء في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ خلف بن محمد المطلق بجواز بذل أموال الزكاة لجمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج.

وقال الشيخ المطلق: "بعد الاطلاع على أعمال الجمعية وأنهم يقومون بدعم ذوي الإعاقة ذوي الدخل الضعيف والمستحقين تبين لنا جواز وضع الزكاة في الجمعية لما فيه من أمور كثيرة، حيث إن الدعم يذهب للمستحقين وأنه إعانة على الزواج لهؤلاء الفئة العزيزة.

وتعتبر جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج من الجمعيات الفريدة النوع، حيث تعتبر الأولى على مستوى الوطن العربي المتخصصة في مجال زواج ذوي الإعاقة من الجنسين بمختلف أنواع إعاقاتهم، وهي ناشئة وتحتاج كل الدعم المادي والمؤازرة المعنوية لتحقيق أهدافها وخدمة مستفيضيها ولا تقتصر خدمتهم فقط قبل وأثناء الزواج بل تمتد تلك الخدمات لما بعد الزواج بالمتابعة والدعم اللوجستي بما يحافظ على نجاح واستمرارية العلاقة الزوجية وتكوين أسرة سعيدة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان بن ظافر الشهري: أن الجمعية لديها العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها مستقبلاً لتخدم مستفيديها من كافة الأطياف من أصحاب الإعاقة وخاصة المقبلين على الزواج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,196
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,088
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,435
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,479

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة