فيديو .. "طريق الحرير" من الصين إلى مكة يأسر قلب "تشن وي تشين"

السفير الصيني يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويطلع على مرافقها وخدماتها

أبهرت خريطة لطريق الحرير الذي يربط الصين بالجزيرة العربية منذ الآف السنين، السفير الصيني بالمملكة "تشن وي تشين" عند زيارته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، اليوم الاثنين، وبدأ يتتبع المحطات التاريخية القديمة والحديثة التي يضمها الطريق.

واستقبل نائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد، السفير "تشين" والوفد المرافق له، ورحب به قائلاً إن التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الصينية الشعبية بات واضحاً وجلياً من خلال التعاون الذي أثمر عن افتتاح خادم الحرمين الشريفين لفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة "بكين"، وأيضاً إطلاق بوابة المكتبات "العرببة - الصينية" بحضور الرئيس الصيني وأمين الجامعة العربية ووزراء خارجية الدول العربية، إضافة إلى إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين.

وتحدث السفير الصيني "تشن وي تشين" قائلاً: "تواجدنا في هذه المكتبة العريقة ليس جديداً، وإن كانت أول زياره لي ولكن حدثني جميع السفراء السابقين عن أهمية مكتبة الملك عبدالعزيز على المستوى العربي والشرق الأوسط، حيث تصب جل اهتمامها وخدماتها على نشر الثقافة والمعرفة ولها جهود طيبه معنا في الصين، ونحن نقوم بهذه الزيارة لتعميق العلاقات بيننا وفتح آفاق جديدة للشراكات الثقافية بين البلدين.

وقام نائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالرحمن الزيد، باصطحاب السفير الصيني بجولة تعريفية اطلع خلالها على خدمات المكتبه وفروعها وأنشطتها والفئات العمرية المختلفة، ثم قدم له هدية تذكارية عبارة عن خريطة لطريق الحرير أو ما يسمى خريطة المناظر الطبيعية لطريق الحرير والتي تعبر عن التراكم التاريخي لطريق الحرير الحديث، ومفتاح لفتح حقبة جديدة من العالم ذات أهمية كبيرة للوقت والقيم الاجتماعية.

وقد رسمت اللوحة على الحرير مع تقنيات المناظر الطبيعية الخضراء وتم جمعها في عهد الأسرة المالكة أسرة مينغ. يتراوح النطاق الجغرافي في الخريطة من مدينة (Jiayuguan) في الصين إلى مدينة (Tianfangcheng) (مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية). وهناك عدد 211 من أسماء الأماكن المترجمة في عهد أسرة مينغ المميزة باللغة الصينية على طول الطريق، تشهد إنجازات رائعة للجغرافيا الصينية القديمة وتعكس التألق النهائي لطريق الحرير الذي استمر منذ آلاف السنين منذ منتصف سلالة مينغ.

وتحتوي على حرفة رائعة ومواد ذات جودة عالية وقيمة فنية وأكاديمية واجتماعية، تحفة فنية رائعة لمجموعة التحف الفنية.

