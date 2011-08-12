من #الإنذار_المبكر لـ"مكة والمشاعر": تنبيهان أحدهما متقدم "ترقبوا الهطولات"

أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح.. تشمل عدة محافظات وتستمر حتى المساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم أول أيام التشريق، منطقة مكة المكرمة والمشاعر من حالات ماطرة متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مكة المكرمة، تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية، بكل من الجموم والعاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى؛ بدءًا من الحادية عشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

وفي تنبيه متقدم، أفادت الأرصاد بتعرض مكة المكرمة، خاصة محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان، لحالة من الأمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وسيول من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثامنة مساء.