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بعدما جرفته أثناء عبوره.. شاهد العثور على "مفقود سيول نجران" جثة

فيما أنقذ "المدني" 3 مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم وتم إيواء 64 شخصًا

عثرت فِرَق الدفاع المدني بنجران، على جثة الشخص المفقود، وهو مواطن في العقد السادس، بعد أن جرفت السيول مركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية.

كما أنقذ "مدني نجران" 3 مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم، وأخلى 6 أسر مكونة من 64 شخصًا، وتم إيواؤهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جراء تضرر منازلهم بالسيول.

نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعدما جرفته أثناء عبوره.. شاهد العثور على "مفقود سيول نجران" جثة
سبق

عثرت فِرَق الدفاع المدني بنجران، على جثة الشخص المفقود، وهو مواطن في العقد السادس، بعد أن جرفت السيول مركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية.

كما أنقذ "مدني نجران" 3 مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم، وأخلى 6 أسر مكونة من 64 شخصًا، وتم إيواؤهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جراء تضرر منازلهم بالسيول.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
12:06 PM

بعدما جرفته أثناء عبوره.. شاهد العثور على "مفقود سيول نجران" جثة

فيما أنقذ "المدني" 3 مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم وتم إيواء 64 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
2
6,848

عثرت فِرَق الدفاع المدني بنجران، على جثة الشخص المفقود، وهو مواطن في العقد السادس، بعد أن جرفت السيول مركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية.

كما أنقذ "مدني نجران" 3 مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم، وأخلى 6 أسر مكونة من 64 شخصًا، وتم إيواؤهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جراء تضرر منازلهم بالسيول.

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