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للمرة الأولى في تاريخ السودان.. تعيين امرأة رئيسة للقضاء

تحقيقاً للتوازن بين الجنسين في المناصب العليا

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم (الخميس) تعيين أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية إضافة إلى نائب عام جديد.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن المجلس المكون من 11 عضواً قام بتعيين القاضية في المحكمة العليا نعمات عبدالله خير رئيسة للقضاء وتاج السر علي في منصب النائب العام.

ويندرج تعيين خير في إطار توجه السلطة الانتقالية السودانية لتحقيق توازن بين الجنسين في المناصب العليا، خاصة وأن السودانيات كن على الجبهة الأمامية للانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

مجلس السيادة الانتقالي السودان

الرئيسية/ أخبار العالم

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للمرة الأولى في تاريخ السودان.. تعيين امرأة رئيسة للقضاء
سبق

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم (الخميس) تعيين أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية إضافة إلى نائب عام جديد.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن المجلس المكون من 11 عضواً قام بتعيين القاضية في المحكمة العليا نعمات عبدالله خير رئيسة للقضاء وتاج السر علي في منصب النائب العام.

ويندرج تعيين خير في إطار توجه السلطة الانتقالية السودانية لتحقيق توازن بين الجنسين في المناصب العليا، خاصة وأن السودانيات كن على الجبهة الأمامية للانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
10:29 PM

للمرة الأولى في تاريخ السودان.. تعيين امرأة رئيسة للقضاء

تحقيقاً للتوازن بين الجنسين في المناصب العليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم (الخميس) تعيين أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية إضافة إلى نائب عام جديد.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن المجلس المكون من 11 عضواً قام بتعيين القاضية في المحكمة العليا نعمات عبدالله خير رئيسة للقضاء وتاج السر علي في منصب النائب العام.

ويندرج تعيين خير في إطار توجه السلطة الانتقالية السودانية لتحقيق توازن بين الجنسين في المناصب العليا، خاصة وأن السودانيات كن على الجبهة الأمامية للانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

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