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أمير عسير: الخطاب الملكي رسم صورة مبهجة للمستقبل السعودي

قال إن المواطن حظي بالاهتمام الأكبر

قال أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، إن الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مجلس الشورى؛ حمل العديد من الرسائل والمضامين المهمة التي تؤكد مكانة المملكة العربية السعودية وثقلها على المستوى الدولي، إضافة إلى اهتمامه بتكريس العدالة والنزاهة وبناء الإنسان السعودي وتحقيق التنمية والحرص على المستقبل والأجيال.

وأضاف الأمير فيصل بن خالد، أن المواطن السعودي حظي بالاهتمام الأكبر، حيث أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المواطن هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وأن شباب وشابات الوطن هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل.

ولفت إلى أن الخطاب الملكي رسم صورة مبهجة للمستقبل السعودي على الأصعدة كافة، بما في ذلك رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي يقودها ولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن تصبح المملكة في صدارة دول العالم سواء في انطلاق القطاعات الواعدة والاستثمارات الجديدة والمستقبلية وصولاً إلى إعداد جيل سعودي مختلف، وانتهاءً بالحرص على مكانة المرأة السعودية بصفتها شريكاً أساسياً وبحقوق كاملة.

ودعا أمير منطقة عسير، المولى ـ عز وجل ـ أن يديم على بلادنا نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل ملك الحزم والعزم والنزاهة، وولي عهده الطموح ومهندس الرؤية.

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أمير عسير: الخطاب الملكي رسم صورة مبهجة للمستقبل السعودي
سبق

قال أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، إن الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مجلس الشورى؛ حمل العديد من الرسائل والمضامين المهمة التي تؤكد مكانة المملكة العربية السعودية وثقلها على المستوى الدولي، إضافة إلى اهتمامه بتكريس العدالة والنزاهة وبناء الإنسان السعودي وتحقيق التنمية والحرص على المستقبل والأجيال.

وأضاف الأمير فيصل بن خالد، أن المواطن السعودي حظي بالاهتمام الأكبر، حيث أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المواطن هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وأن شباب وشابات الوطن هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل.

ولفت إلى أن الخطاب الملكي رسم صورة مبهجة للمستقبل السعودي على الأصعدة كافة، بما في ذلك رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي يقودها ولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن تصبح المملكة في صدارة دول العالم سواء في انطلاق القطاعات الواعدة والاستثمارات الجديدة والمستقبلية وصولاً إلى إعداد جيل سعودي مختلف، وانتهاءً بالحرص على مكانة المرأة السعودية بصفتها شريكاً أساسياً وبحقوق كاملة.

ودعا أمير منطقة عسير، المولى ـ عز وجل ـ أن يديم على بلادنا نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل ملك الحزم والعزم والنزاهة، وولي عهده الطموح ومهندس الرؤية.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
07:59 PM

أمير عسير: الخطاب الملكي رسم صورة مبهجة للمستقبل السعودي

قال إن المواطن حظي بالاهتمام الأكبر

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ظافر الشهري - عسير
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قال أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، إن الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مجلس الشورى؛ حمل العديد من الرسائل والمضامين المهمة التي تؤكد مكانة المملكة العربية السعودية وثقلها على المستوى الدولي، إضافة إلى اهتمامه بتكريس العدالة والنزاهة وبناء الإنسان السعودي وتحقيق التنمية والحرص على المستقبل والأجيال.

وأضاف الأمير فيصل بن خالد، أن المواطن السعودي حظي بالاهتمام الأكبر، حيث أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المواطن هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وأن شباب وشابات الوطن هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل.

ولفت إلى أن الخطاب الملكي رسم صورة مبهجة للمستقبل السعودي على الأصعدة كافة، بما في ذلك رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي يقودها ولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن تصبح المملكة في صدارة دول العالم سواء في انطلاق القطاعات الواعدة والاستثمارات الجديدة والمستقبلية وصولاً إلى إعداد جيل سعودي مختلف، وانتهاءً بالحرص على مكانة المرأة السعودية بصفتها شريكاً أساسياً وبحقوق كاملة.

ودعا أمير منطقة عسير، المولى ـ عز وجل ـ أن يديم على بلادنا نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل ملك الحزم والعزم والنزاهة، وولي عهده الطموح ومهندس الرؤية.

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