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أمريكا لم تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية

"هود" أشار إلى دعم بلاده للعملية السياسية

ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية رئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف "هود" للصحفيين، بعد لقائه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى المغرب: الولايات المتحدة تدعم عملية سياسية في الصحراء الغربية، ذات مصداقية تقودها الولايات المتحدة لتحقيق الاستمرار ووقف أي أعمال عدائية، وفقاً لـ"رويترز".

وقال المسؤول الأمريكي: "نحن نتشاور مع مختلف الأطراف حول أفضل السبل لوقف العنف وتحقيق تسوية دائمة".

ويعد الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو حول إقليم الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في إفريقيا إذ يعود لعام 1976، عندما تأسست الجبهة بعد ضم المغرب الصحراء إليه؛ إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها في عام 1975، لتطالب الجبهة باستقلال الإقليم وتحمل السلاح في وجه المغرب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا لم تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية
سبق

ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية رئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف "هود" للصحفيين، بعد لقائه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى المغرب: الولايات المتحدة تدعم عملية سياسية في الصحراء الغربية، ذات مصداقية تقودها الولايات المتحدة لتحقيق الاستمرار ووقف أي أعمال عدائية، وفقاً لـ"رويترز".

وقال المسؤول الأمريكي: "نحن نتشاور مع مختلف الأطراف حول أفضل السبل لوقف العنف وتحقيق تسوية دائمة".

ويعد الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو حول إقليم الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في إفريقيا إذ يعود لعام 1976، عندما تأسست الجبهة بعد ضم المغرب الصحراء إليه؛ إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها في عام 1975، لتطالب الجبهة باستقلال الإقليم وتحمل السلاح في وجه المغرب.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
07:50 PM

أمريكا لم تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية

"هود" أشار إلى دعم بلاده للعملية السياسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية رئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف "هود" للصحفيين، بعد لقائه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى المغرب: الولايات المتحدة تدعم عملية سياسية في الصحراء الغربية، ذات مصداقية تقودها الولايات المتحدة لتحقيق الاستمرار ووقف أي أعمال عدائية، وفقاً لـ"رويترز".

وقال المسؤول الأمريكي: "نحن نتشاور مع مختلف الأطراف حول أفضل السبل لوقف العنف وتحقيق تسوية دائمة".

ويعد الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو حول إقليم الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في إفريقيا إذ يعود لعام 1976، عندما تأسست الجبهة بعد ضم المغرب الصحراء إليه؛ إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها في عام 1975، لتطالب الجبهة باستقلال الإقليم وتحمل السلاح في وجه المغرب.

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