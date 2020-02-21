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أمير مكة يشيد بدور الشباب السعودي: "لا نريد أن يدير مشاريعنا إلا أنتم"

دشَّن مشروع "الخزن الاستراتيجي" وعددًا من مشروعات المياه بالطائف

بعد أن دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بالطائف، وعددًا من مشروعات المياه في المحافظة، شاهد الأمير خالد ما بذله أبناء الوطن من مشاريع تنموية.

واعتز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بالشباب السعودي، وأشاد بالدور المهم لهم في الوطن، وقال: "لا نريد أن يدير مشاريعنا إلا أنتم".

يُشار إلى أن الأمير خالد الفيصل خلال زيارته بعد عصر اليوم محافظة الطائف دشَّن مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بالطائف، وعددًا من مشروعات المياه في المحافظة، شملت نقل مياه (عرفات- الطائف) بضخ 176400م3 في اليوم، ونظام نقل مياه الطائف (تربة- رنية- الخرمة) 156 ألف م3 في اليوم، ومشروع المرحلة الثانية للخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة، الذي يحوي 8 خزانات بطاقة إجمالية، تُقدَّر بنحو مليون و630 ألف م3، والمرحلة الأولى في الطائف بواقع 9 خزانات، تتسع لقرابة مليون و530 ألف م3.

الطائف أمير مكة خالد الفيصل الخزن الاستراتيجي للمياه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة يشيد بدور الشباب السعودي: "لا نريد أن يدير مشاريعنا إلا أنتم"
سبق

بعد أن دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بالطائف، وعددًا من مشروعات المياه في المحافظة، شاهد الأمير خالد ما بذله أبناء الوطن من مشاريع تنموية.

واعتز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بالشباب السعودي، وأشاد بالدور المهم لهم في الوطن، وقال: "لا نريد أن يدير مشاريعنا إلا أنتم".

يُشار إلى أن الأمير خالد الفيصل خلال زيارته بعد عصر اليوم محافظة الطائف دشَّن مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بالطائف، وعددًا من مشروعات المياه في المحافظة، شملت نقل مياه (عرفات- الطائف) بضخ 176400م3 في اليوم، ونظام نقل مياه الطائف (تربة- رنية- الخرمة) 156 ألف م3 في اليوم، ومشروع المرحلة الثانية للخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة، الذي يحوي 8 خزانات بطاقة إجمالية، تُقدَّر بنحو مليون و630 ألف م3، والمرحلة الأولى في الطائف بواقع 9 خزانات، تتسع لقرابة مليون و530 ألف م3.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
11:07 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
02:48 AM

أمير مكة يشيد بدور الشباب السعودي: "لا نريد أن يدير مشاريعنا إلا أنتم"

دشَّن مشروع "الخزن الاستراتيجي" وعددًا من مشروعات المياه بالطائف

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متعب البقمي - الرياض
3
3,263

بعد أن دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بالطائف، وعددًا من مشروعات المياه في المحافظة، شاهد الأمير خالد ما بذله أبناء الوطن من مشاريع تنموية.

واعتز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بالشباب السعودي، وأشاد بالدور المهم لهم في الوطن، وقال: "لا نريد أن يدير مشاريعنا إلا أنتم".

يُشار إلى أن الأمير خالد الفيصل خلال زيارته بعد عصر اليوم محافظة الطائف دشَّن مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بالطائف، وعددًا من مشروعات المياه في المحافظة، شملت نقل مياه (عرفات- الطائف) بضخ 176400م3 في اليوم، ونظام نقل مياه الطائف (تربة- رنية- الخرمة) 156 ألف م3 في اليوم، ومشروع المرحلة الثانية للخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة، الذي يحوي 8 خزانات بطاقة إجمالية، تُقدَّر بنحو مليون و630 ألف م3، والمرحلة الأولى في الطائف بواقع 9 خزانات، تتسع لقرابة مليون و530 ألف م3.

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