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"التعليم" و"الصحة" تتفقان على تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي

استعدادًا للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل لمَن تتجاوز أعمارهم 12 عامًا

كشف عددٌ من طلاب وطالبات المدارس من الفئة العمرية من 12-18 سنة عن حماستهم وسعادتهم بأخذ لقاح كورونا وزوال مخاوفهم ولاسيما بعد تشجيع أسرهم وأخذ والديهم التطعيم داعين زملاءهم إلى أهمية المبادرة وضرورة تلقي اللقاح حماية لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، واستعدادًا للعودة للمدارس.

وكانت وزارتا الصحة والتعليم اتفقت على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتلقي خمسة ملايين طالب وطالبة (ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر) لقاح كورونا خلال الشهر الحالي، وذلك تأكيدًا للشراكة والتكامل مع الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا؛ وسيشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن؛ وذلك استعدادًا للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونيًا.

وثمّن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عاليًا حرص واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على صحة وسلامة أبناء وبنات الوطن لأخذ اللقاح؛ تمهيدًا لعودة آمنة للدراسة حضوريًا، كما شكر وزير الصحة د.توفيق الربيعة وفريق العمل في مراكز تقديم اللقاحات على تعاونهم وجهودهم المخلصة. (فيديو)

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" و"الصحة" تتفقان على تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي
سبق

كشف عددٌ من طلاب وطالبات المدارس من الفئة العمرية من 12-18 سنة عن حماستهم وسعادتهم بأخذ لقاح كورونا وزوال مخاوفهم ولاسيما بعد تشجيع أسرهم وأخذ والديهم التطعيم داعين زملاءهم إلى أهمية المبادرة وضرورة تلقي اللقاح حماية لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، واستعدادًا للعودة للمدارس.

وكانت وزارتا الصحة والتعليم اتفقت على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتلقي خمسة ملايين طالب وطالبة (ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر) لقاح كورونا خلال الشهر الحالي، وذلك تأكيدًا للشراكة والتكامل مع الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا؛ وسيشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن؛ وذلك استعدادًا للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونيًا.

وثمّن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عاليًا حرص واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على صحة وسلامة أبناء وبنات الوطن لأخذ اللقاح؛ تمهيدًا لعودة آمنة للدراسة حضوريًا، كما شكر وزير الصحة د.توفيق الربيعة وفريق العمل في مراكز تقديم اللقاحات على تعاونهم وجهودهم المخلصة. (فيديو)

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
12:27 AM

"التعليم" و"الصحة" تتفقان على تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي

استعدادًا للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل لمَن تتجاوز أعمارهم 12 عامًا

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عبدالحكيم شار - الرياض
1
4,739

كشف عددٌ من طلاب وطالبات المدارس من الفئة العمرية من 12-18 سنة عن حماستهم وسعادتهم بأخذ لقاح كورونا وزوال مخاوفهم ولاسيما بعد تشجيع أسرهم وأخذ والديهم التطعيم داعين زملاءهم إلى أهمية المبادرة وضرورة تلقي اللقاح حماية لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، واستعدادًا للعودة للمدارس.

وكانت وزارتا الصحة والتعليم اتفقت على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتلقي خمسة ملايين طالب وطالبة (ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر) لقاح كورونا خلال الشهر الحالي، وذلك تأكيدًا للشراكة والتكامل مع الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا؛ وسيشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن؛ وذلك استعدادًا للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونيًا.

وثمّن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عاليًا حرص واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على صحة وسلامة أبناء وبنات الوطن لأخذ اللقاح؛ تمهيدًا لعودة آمنة للدراسة حضوريًا، كما شكر وزير الصحة د.توفيق الربيعة وفريق العمل في مراكز تقديم اللقاحات على تعاونهم وجهودهم المخلصة. (فيديو)

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