جامعة سطام تطلق مبادرة تتيح استلام وثائق التخرج والسجلات للمنازل

يستفيد منها أكثر من 2900 خريج وخريجة

أطلقت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز مبادرة "وثيقتك إلى عنوانك السكني" والتي تتيح للخريجين والخريجات تسلُّم وثائق تخرجهم والسجلات الأكاديمية في منازلهم عبر العنوان السكني، وتأتي هذه الخدمة المدفوعة الثمن من قبل الجامعة، بالشراكة مع البريد السعودي.



وأوضح عميد عمادة شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر أن مبادرة توصيل وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية تأتي في إطار المبادرات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، مبينًا أن أكثر من 2900 خريج وخريجة بنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ، سيستفيدون من هذه المبادرة.



وأكد الدكتور الصقر على ضرورة دخول الطالب لبوابة تحديث البيانات للتأكد من "تحديث الاسم باللغة الإنجليزية حسب الهوية الوطنية أو جواز السفر، والتأكد من صحة رقم الجوال الخاص بالطالب الخريج" عبر الرابط: ‏ http://accounts.psau.edu.sa/students



وأشار الصقر إلى أنه سوف يتم إطلاق خدمة "إخلاء طرف الطالب" بنهاية الاختبارات النهائية إلكترونياً والتي من خلالها يستطيع الطالب إنهاء إجراءات إخلاء طرفه من الجامعة دون الحاجة لمراجعة الجهات ذات العلاقة.



وطالب جميع الخريجين والخريجات بضرورة تعبئة البيانات المطلوبة بدقة عالية "رقم الجوال، المدينة، الحي، الشارع ورقم المبنى"، عند إجراء إخلاء الطرف إلكترونياً حتى تتمكن الجامعة من إيصال وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي للطالب حسب العنوان المسجل للطالب، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات المتخرجين التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.