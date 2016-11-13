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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح تحد من الرؤية على هذه المناطق

تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الجوف و"الشمالية" وتبوك

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16 - 38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15 -35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس أمطار سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح تحد من الرؤية على هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16 - 38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15 -35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
08:22 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح تحد من الرؤية على هذه المناطق

تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الجوف و"الشمالية" وتبوك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16 - 38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15 -35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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