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مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يُعيد الحركة لـ"سبعيني" بعد استبداله لمفصل الركبة الصناعي

معاناته استمرت عامًا كاملًا تمثلت في الآلام الشديدة بالركبة صاحَبَه فقدان القدرة التامة على المشي

نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام واستبدال المفاصل، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إعادة القدرة على الحركة لمريض يبلغ من العمر 77 عامًا، عانى من آلام شديدة في مفصل الركبة طيلة عام كامل، بالإضافة إلى حدوث تَقَوّس في الساق اليسرى، بعد خضوعه لجراحة معقدة لإعادة استبدال مفصل الركبة وتقويم التقوس.

ذكر ذلك الدكتور محمد سكيك استشاري جراحة العظام والمفاصل، الحاصل على الزمالة البريطانية والكندية، رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي أضاف أن المريض راجَعَ المستشفى على كرسي متحرك، شاكيًا من عدم القدرة على الحركة وضعف وتصلب العضلات المحيطة بها؛ مشيرًا إلى أن المريض حاول العلاج في أكثر من مكان ولكن دون جدوى.

وأضاف الدكتور "سكيك" أنه تم تقييم حالة المريض الصحية وإخضاعه لفحوصات مخبرية وأشعة، والتي أبانت أنه أجرى سابقًا عملية جراحية لاستبدال مفصل الركبة. وقد بدأ الشعور بالمعاناة والآلام الشديدة في الركبة، صاحَبَه فقدان القدرة التامة على المشي والحركة مع ازدياد نسبة التقوس.

واستطرد الدكتور "سكيك": بعد استكمال الفحوصات الطبية، والأشعة السينية المؤكدة لوجود تآكل في العظم المحيط بمفصل الركبة اليسرى والتقوس الناتج عنه، تم أخذ عينة من الركبة أكدت خلوها من أية التهابات بكتيرية. ومن ثم أجريت للمريض عملية جراحية استغرقت 3 ساعات، وتم فيها إزالة المفصل وتهيئة العظم لزرع المفصل المصنوع من مادة (التيتانيوم)، والمكون من دعامات خاصة لتنوب محل التآكل في العظم، كما تم تصحيح التقوس الشديد وعلاج تصلب العضلات.

وعن حالة المريض بعد العملية، أكد الدكتور "سكيك" أن الجراحة -بفضل الله- تكللت بالنجاح التام؛ حيث تم تصحيح تقوس العظام واستعادة الركبة لشكلها الطبيعي، كما أن المريض تخلص من الآلام بصورة نهائية وغادر المستشفى بعد 4 أيام إلى منزله مشيًا على قدميه وبحالة صحية جيدة.

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مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يُعيد الحركة لـ"سبعيني" بعد استبداله لمفصل الركبة الصناعي
سبق

نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام واستبدال المفاصل، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إعادة القدرة على الحركة لمريض يبلغ من العمر 77 عامًا، عانى من آلام شديدة في مفصل الركبة طيلة عام كامل، بالإضافة إلى حدوث تَقَوّس في الساق اليسرى، بعد خضوعه لجراحة معقدة لإعادة استبدال مفصل الركبة وتقويم التقوس.

ذكر ذلك الدكتور محمد سكيك استشاري جراحة العظام والمفاصل، الحاصل على الزمالة البريطانية والكندية، رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي أضاف أن المريض راجَعَ المستشفى على كرسي متحرك، شاكيًا من عدم القدرة على الحركة وضعف وتصلب العضلات المحيطة بها؛ مشيرًا إلى أن المريض حاول العلاج في أكثر من مكان ولكن دون جدوى.

وأضاف الدكتور "سكيك" أنه تم تقييم حالة المريض الصحية وإخضاعه لفحوصات مخبرية وأشعة، والتي أبانت أنه أجرى سابقًا عملية جراحية لاستبدال مفصل الركبة. وقد بدأ الشعور بالمعاناة والآلام الشديدة في الركبة، صاحَبَه فقدان القدرة التامة على المشي والحركة مع ازدياد نسبة التقوس.

واستطرد الدكتور "سكيك": بعد استكمال الفحوصات الطبية، والأشعة السينية المؤكدة لوجود تآكل في العظم المحيط بمفصل الركبة اليسرى والتقوس الناتج عنه، تم أخذ عينة من الركبة أكدت خلوها من أية التهابات بكتيرية. ومن ثم أجريت للمريض عملية جراحية استغرقت 3 ساعات، وتم فيها إزالة المفصل وتهيئة العظم لزرع المفصل المصنوع من مادة (التيتانيوم)، والمكون من دعامات خاصة لتنوب محل التآكل في العظم، كما تم تصحيح التقوس الشديد وعلاج تصلب العضلات.

وعن حالة المريض بعد العملية، أكد الدكتور "سكيك" أن الجراحة -بفضل الله- تكللت بالنجاح التام؛ حيث تم تصحيح تقوس العظام واستعادة الركبة لشكلها الطبيعي، كما أن المريض تخلص من الآلام بصورة نهائية وغادر المستشفى بعد 4 أيام إلى منزله مشيًا على قدميه وبحالة صحية جيدة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
09:22 AM

مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يُعيد الحركة لـ"سبعيني" بعد استبداله لمفصل الركبة الصناعي

معاناته استمرت عامًا كاملًا تمثلت في الآلام الشديدة بالركبة صاحَبَه فقدان القدرة التامة على المشي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام واستبدال المفاصل، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إعادة القدرة على الحركة لمريض يبلغ من العمر 77 عامًا، عانى من آلام شديدة في مفصل الركبة طيلة عام كامل، بالإضافة إلى حدوث تَقَوّس في الساق اليسرى، بعد خضوعه لجراحة معقدة لإعادة استبدال مفصل الركبة وتقويم التقوس.

ذكر ذلك الدكتور محمد سكيك استشاري جراحة العظام والمفاصل، الحاصل على الزمالة البريطانية والكندية، رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي أضاف أن المريض راجَعَ المستشفى على كرسي متحرك، شاكيًا من عدم القدرة على الحركة وضعف وتصلب العضلات المحيطة بها؛ مشيرًا إلى أن المريض حاول العلاج في أكثر من مكان ولكن دون جدوى.

وأضاف الدكتور "سكيك" أنه تم تقييم حالة المريض الصحية وإخضاعه لفحوصات مخبرية وأشعة، والتي أبانت أنه أجرى سابقًا عملية جراحية لاستبدال مفصل الركبة. وقد بدأ الشعور بالمعاناة والآلام الشديدة في الركبة، صاحَبَه فقدان القدرة التامة على المشي والحركة مع ازدياد نسبة التقوس.

واستطرد الدكتور "سكيك": بعد استكمال الفحوصات الطبية، والأشعة السينية المؤكدة لوجود تآكل في العظم المحيط بمفصل الركبة اليسرى والتقوس الناتج عنه، تم أخذ عينة من الركبة أكدت خلوها من أية التهابات بكتيرية. ومن ثم أجريت للمريض عملية جراحية استغرقت 3 ساعات، وتم فيها إزالة المفصل وتهيئة العظم لزرع المفصل المصنوع من مادة (التيتانيوم)، والمكون من دعامات خاصة لتنوب محل التآكل في العظم، كما تم تصحيح التقوس الشديد وعلاج تصلب العضلات.

وعن حالة المريض بعد العملية، أكد الدكتور "سكيك" أن الجراحة -بفضل الله- تكللت بالنجاح التام؛ حيث تم تصحيح تقوس العظام واستعادة الركبة لشكلها الطبيعي، كما أن المريض تخلص من الآلام بصورة نهائية وغادر المستشفى بعد 4 أيام إلى منزله مشيًا على قدميه وبحالة صحية جيدة.

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