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"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

موريتانيا: 99 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد الحالات إلى 883

سجلت موريتانيا 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 883 حالة مؤكدة.

وأفاد مدير الصحة العمومية بموريتانيا سيدي ولد الزحاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حول الوضعية الوبائية في بلاده؛ بأن اكتشاف الإصابات الجديدة تمت إثر إجراء 425 تحليلًا مخبريًّا.

وأضاف أن عدد المتعافين ارتفع إلى 69 حالة، إلى جانب تسجيل 4 وفيات جدد، ليصل عدد الوفيات إلى 43 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: 99 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت موريتانيا 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 883 حالة مؤكدة.

وأفاد مدير الصحة العمومية بموريتانيا سيدي ولد الزحاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حول الوضعية الوبائية في بلاده؛ بأن اكتشاف الإصابات الجديدة تمت إثر إجراء 425 تحليلًا مخبريًّا.

وأضاف أن عدد المتعافين ارتفع إلى 69 حالة، إلى جانب تسجيل 4 وفيات جدد، ليصل عدد الوفيات إلى 43 شخصًا.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
12:41 PM

موريتانيا: 99 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد الحالات إلى 883

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت موريتانيا 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 883 حالة مؤكدة.

وأفاد مدير الصحة العمومية بموريتانيا سيدي ولد الزحاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حول الوضعية الوبائية في بلاده؛ بأن اكتشاف الإصابات الجديدة تمت إثر إجراء 425 تحليلًا مخبريًّا.

وأضاف أن عدد المتعافين ارتفع إلى 69 حالة، إلى جانب تسجيل 4 وفيات جدد، ليصل عدد الوفيات إلى 43 شخصًا.

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