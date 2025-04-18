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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

رئيس بلدية محايل: تجهيز سوق أغنام آخر لمنع تزاحم المواطنين

مواطن رصد مشاهد الإقبال المتزايد من قبل مرتادي سوق المواشي

أكد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ أن الصور المتعلقة بارتداد السيارات خارج سوق المواشي بمحايل عسير "أمر طبيعي".

وقال "حافظ" لـ"سبق": حدث ذلك نظراً للتنظيم الذي تم داخل السوق والمتمثل في منع دخول سيارات المتسوقين والسماح فقط لسيارات أصحاب المواشي وتنظيمها داخل السوق بحيث لا يتم إنزالها من السيارات.

وأضاف: دخول المتسوقين كان تفويجًا بأعداد منظمة يراعى فيها المسافات وكان هناك تواجد مبكر لمراقبي البلدية والدوريات الأمنية والمرور ودوريات الحراسات الأمنية للتنظيم.

وأردف: ما نحتاج إليه هو وعي المواطن بتنفيذ الإجراءات الوقائية، وقد تم تنفيذ عدد من الحلول العاجلة منها تجهيز سوق أغنام آخر مؤقت غدًا يكون جاهزًا، إضافة إلى زيادة عدد الجزارين في المسلخ لتخفيف التزاحم وخدمة المواطن بوقت أقصر والسماح لنقاط ذبح في اثنين من المطابخ المجهزة مع وجود طبيب بيطري بشكل مؤقت والتنفيذ يوم الثلاثاء.

وكان سوق المواشي بمحايل عسير قد شهد صباح اليوم إقبالاً كبيرًا للباعة والمتسوقين مما أثار الخوف في نفوس البعض من انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل الازدحام الشديد.

ووثق مواطن هذا المشهد، متسائلاً عن الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من تفشي الفايروس للحفاظ على الصحة العامة.

محايل عسير بلدية محايل عسير سوق المواشي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس بلدية محايل: تجهيز سوق أغنام آخر لمنع تزاحم المواطنين
سبق

أكد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ أن الصور المتعلقة بارتداد السيارات خارج سوق المواشي بمحايل عسير "أمر طبيعي".

وقال "حافظ" لـ"سبق": حدث ذلك نظراً للتنظيم الذي تم داخل السوق والمتمثل في منع دخول سيارات المتسوقين والسماح فقط لسيارات أصحاب المواشي وتنظيمها داخل السوق بحيث لا يتم إنزالها من السيارات.

وأضاف: دخول المتسوقين كان تفويجًا بأعداد منظمة يراعى فيها المسافات وكان هناك تواجد مبكر لمراقبي البلدية والدوريات الأمنية والمرور ودوريات الحراسات الأمنية للتنظيم.

وأردف: ما نحتاج إليه هو وعي المواطن بتنفيذ الإجراءات الوقائية، وقد تم تنفيذ عدد من الحلول العاجلة منها تجهيز سوق أغنام آخر مؤقت غدًا يكون جاهزًا، إضافة إلى زيادة عدد الجزارين في المسلخ لتخفيف التزاحم وخدمة المواطن بوقت أقصر والسماح لنقاط ذبح في اثنين من المطابخ المجهزة مع وجود طبيب بيطري بشكل مؤقت والتنفيذ يوم الثلاثاء.

وكان سوق المواشي بمحايل عسير قد شهد صباح اليوم إقبالاً كبيرًا للباعة والمتسوقين مما أثار الخوف في نفوس البعض من انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل الازدحام الشديد.

ووثق مواطن هذا المشهد، متسائلاً عن الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من تفشي الفايروس للحفاظ على الصحة العامة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
05:19 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:26 PM

رئيس بلدية محايل: تجهيز سوق أغنام آخر لمنع تزاحم المواطنين

مواطن رصد مشاهد الإقبال المتزايد من قبل مرتادي سوق المواشي

A A A
محمد طيران - محايل عسير
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3,729

أكد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ أن الصور المتعلقة بارتداد السيارات خارج سوق المواشي بمحايل عسير "أمر طبيعي".

وقال "حافظ" لـ"سبق": حدث ذلك نظراً للتنظيم الذي تم داخل السوق والمتمثل في منع دخول سيارات المتسوقين والسماح فقط لسيارات أصحاب المواشي وتنظيمها داخل السوق بحيث لا يتم إنزالها من السيارات.

وأضاف: دخول المتسوقين كان تفويجًا بأعداد منظمة يراعى فيها المسافات وكان هناك تواجد مبكر لمراقبي البلدية والدوريات الأمنية والمرور ودوريات الحراسات الأمنية للتنظيم.

وأردف: ما نحتاج إليه هو وعي المواطن بتنفيذ الإجراءات الوقائية، وقد تم تنفيذ عدد من الحلول العاجلة منها تجهيز سوق أغنام آخر مؤقت غدًا يكون جاهزًا، إضافة إلى زيادة عدد الجزارين في المسلخ لتخفيف التزاحم وخدمة المواطن بوقت أقصر والسماح لنقاط ذبح في اثنين من المطابخ المجهزة مع وجود طبيب بيطري بشكل مؤقت والتنفيذ يوم الثلاثاء.

وكان سوق المواشي بمحايل عسير قد شهد صباح اليوم إقبالاً كبيرًا للباعة والمتسوقين مما أثار الخوف في نفوس البعض من انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل الازدحام الشديد.

ووثق مواطن هذا المشهد، متسائلاً عن الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من تفشي الفايروس للحفاظ على الصحة العامة.

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