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أخضر السلة يكسب البحرين ويتصدر الخليجية

تصدر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الدور التمهيدي للبطولة الخليجية 16 لكرة السلة والتي تستضيفها الكويت وذلك بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 77-73 في اللقاء الذي أقيم اليوم، ينتظر تحديد الفريق الذي سيواجه في الدور نصف النهائي يوم الجمعة القادم والذي على ضوء نتائج مباريات الغد يتحدد ذلك.

وقدم الأخضر مستوى فنياً ونجح معظم فترات المباراة في السيطرة عليها، وكان لدور الدفاعي دور في تفوقه خاصة تحت السلة.

وبرز الفريق بشكل جماعي، وطبق اللاعبون تعليمات المدرب علي السنحاني الذي نجح في إيقاف مفاتيح المنتخب البحريني.

ومن جانب آخر وصل إلى الكويت رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي عبدالإله الشعيل وذلك لدعم المنتخب في مشواره في الأدوار النهائية.

المنتخب السعودي الأول لكرة السلة البطولة الخليجية 16 لكرة السلة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر السلة يكسب البحرين ويتصدر الخليجية
سبق

تصدر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الدور التمهيدي للبطولة الخليجية 16 لكرة السلة والتي تستضيفها الكويت وذلك بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 77-73 في اللقاء الذي أقيم اليوم، ينتظر تحديد الفريق الذي سيواجه في الدور نصف النهائي يوم الجمعة القادم والذي على ضوء نتائج مباريات الغد يتحدد ذلك.

وقدم الأخضر مستوى فنياً ونجح معظم فترات المباراة في السيطرة عليها، وكان لدور الدفاعي دور في تفوقه خاصة تحت السلة.

وبرز الفريق بشكل جماعي، وطبق اللاعبون تعليمات المدرب علي السنحاني الذي نجح في إيقاف مفاتيح المنتخب البحريني.

ومن جانب آخر وصل إلى الكويت رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي عبدالإله الشعيل وذلك لدعم المنتخب في مشواره في الأدوار النهائية.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:12 PM

أخضر السلة يكسب البحرين ويتصدر الخليجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصدر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الدور التمهيدي للبطولة الخليجية 16 لكرة السلة والتي تستضيفها الكويت وذلك بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 77-73 في اللقاء الذي أقيم اليوم، ينتظر تحديد الفريق الذي سيواجه في الدور نصف النهائي يوم الجمعة القادم والذي على ضوء نتائج مباريات الغد يتحدد ذلك.

وقدم الأخضر مستوى فنياً ونجح معظم فترات المباراة في السيطرة عليها، وكان لدور الدفاعي دور في تفوقه خاصة تحت السلة.

وبرز الفريق بشكل جماعي، وطبق اللاعبون تعليمات المدرب علي السنحاني الذي نجح في إيقاف مفاتيح المنتخب البحريني.

ومن جانب آخر وصل إلى الكويت رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي عبدالإله الشعيل وذلك لدعم المنتخب في مشواره في الأدوار النهائية.

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