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المتر المكعب بدولار.. أسعار الغاز في أوروبا تسجّل مستويات تاريخية

متأثرة بانخفاض المخزونات واقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب عليه

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، وسجّلت أسعار الوقود الأزرق مستويات تاريخية، بعد أن تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

ووفقاً للتداولات، فقد بلغت أسعار الغاز اليوم مستوى 1031.3 لكل 1000 متر مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.

وفي وقت سابق، وفق روسيا اليوم، حذّر خبراء في مجال الطاقة، استطلعت آراءهم وكالة "تاس"، من أن الأسعار قد تصل إلى مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وأشاروا إلى أن عدة عوامل تؤثر في الأسعار، منها زيادة الطلب في آسيا والطقس.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

ويتوقع خبراء أن يسهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-2" في استقرار أسعار الغاز في أوروبا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اكتمال مد أنبوبي مشروع "السيل الشمالي-2"، والمشروع الآن بانتظار الحصول على التصاريح اللازمة من المنظم الألماني لبدء ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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المتر المكعب بدولار.. أسعار الغاز في أوروبا تسجّل مستويات تاريخية
سبق

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، وسجّلت أسعار الوقود الأزرق مستويات تاريخية، بعد أن تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

ووفقاً للتداولات، فقد بلغت أسعار الغاز اليوم مستوى 1031.3 لكل 1000 متر مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.

وفي وقت سابق، وفق روسيا اليوم، حذّر خبراء في مجال الطاقة، استطلعت آراءهم وكالة "تاس"، من أن الأسعار قد تصل إلى مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وأشاروا إلى أن عدة عوامل تؤثر في الأسعار، منها زيادة الطلب في آسيا والطقس.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

ويتوقع خبراء أن يسهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-2" في استقرار أسعار الغاز في أوروبا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اكتمال مد أنبوبي مشروع "السيل الشمالي-2"، والمشروع الآن بانتظار الحصول على التصاريح اللازمة من المنظم الألماني لبدء ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
10:53 AM

المتر المكعب بدولار.. أسعار الغاز في أوروبا تسجّل مستويات تاريخية

متأثرة بانخفاض المخزونات واقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، وسجّلت أسعار الوقود الأزرق مستويات تاريخية، بعد أن تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

ووفقاً للتداولات، فقد بلغت أسعار الغاز اليوم مستوى 1031.3 لكل 1000 متر مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.

وفي وقت سابق، وفق روسيا اليوم، حذّر خبراء في مجال الطاقة، استطلعت آراءهم وكالة "تاس"، من أن الأسعار قد تصل إلى مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وأشاروا إلى أن عدة عوامل تؤثر في الأسعار، منها زيادة الطلب في آسيا والطقس.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

ويتوقع خبراء أن يسهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-2" في استقرار أسعار الغاز في أوروبا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اكتمال مد أنبوبي مشروع "السيل الشمالي-2"، والمشروع الآن بانتظار الحصول على التصاريح اللازمة من المنظم الألماني لبدء ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

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