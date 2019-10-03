المشاركون في ندوة تعليم القرآن الكريم ينوهون لجهود الشؤون الإسلامية

أشاد عدد من الباحثين المشاركين في ندوة تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الاعاقة، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ بجهود الوزارة في تنظيم هذه الندوة الدولية. فمن جانبه أكد الأمين العام لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السبيهين؛ على أهمية الندوة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالإعاقة والمعوقين من أوجب ما يلزم الأفراد والمجتمعات به خصوصاً وأن ديننا الإسلامي يحثنا على العناية به وأداء حقوقهم وتقديم الخدمة لهم، كما أن الندوة تأتي في سياق الاهتمام لهم وتسليط الضوء على ما يخدمهم. من جهته قال عضو هيئة التدريس بجامعة المدينة العالمية بماليزيا المشارك الدكتور منصور محمد أحمد يوسف: "إن تجربة المشاركة في هذه الندوة تعد تجربة ثرية ومفيدة للباحثين والمحكمين، وأنها على جودة عالية من الإتقان والاحترافية. ونوه الدكتور يوسف لما تقوم به المملكة من جهود مباركة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وهي تواكب كل ما هو جديد؛ فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، كما أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقوم بنشر الإسلام وفق المنهج الوسطي المعتدل القائم على تعاليم كتاب الله وسنة رسوله، ولقد كتب الله تعالى القبول لعلماء المملكة في العالم الإسلامي أجمع لذا فإن الجميع ينظر ويتطلع لما يصدر عنهم من فتاوى وكتابات ملتزمين فيه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بفهم سلف الأمة. من جانبها أكدت عضو هيئة التدريس في جامعة طيبة فرع بدر بالمدينة المنورة الدكتورة سمر محمد علي إسماعيل ربابعة؛ أن الندوة تعد سابقة نوعية في هذا المجال من مجالات تعليم القرآن الكريم، وهي سلسلة من عقد فريد من الأعمال الجليلة لهذه المملكة المباركة، موضحةً أن هذه الأعمال من هداية الله وتوفيقه للمملكة العربية السعودية؛ وهي تحقيق لحفظ الله تعالى لكتابه حتى وصلت هذه الجهود المباركة إلى كل آفاق الأمة الإسلامية وهذا فضل من الله ساقه الله على أيدي حكومة المملكة - حفظها الله -. وأشادت الدكتورة سمر بالأعمال العظيمة التي تقوم بها حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وخدمة المشاعر المقدسة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العظيمة التي شهدها العالم كله وأجمعت على ذلك الأمة الإسلامية بآلافها وملايينها ومن جميع أقطارها .

المشاركون في ندوة تعليم القرآن الكريم ينوهون لجهود الشؤون الإسلامية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-03 أشاد عدد من الباحثين المشاركين في ندوة تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الاعاقة، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ بجهود الوزارة في تنظيم هذه الندوة الدولية.



فمن جانبه أكد الأمين العام لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السبيهين؛ على أهمية الندوة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالإعاقة والمعوقين من أوجب ما يلزم الأفراد والمجتمعات به خصوصاً وأن ديننا الإسلامي يحثنا على العناية به وأداء حقوقهم وتقديم الخدمة لهم، كما أن الندوة تأتي في سياق الاهتمام لهم وتسليط الضوء على ما يخدمهم.



من جهته قال عضو هيئة التدريس بجامعة المدينة العالمية بماليزيا المشارك الدكتور منصور محمد أحمد يوسف: "إن تجربة المشاركة في هذه الندوة تعد تجربة ثرية ومفيدة للباحثين والمحكمين، وأنها على جودة عالية من الإتقان والاحترافية.



ونوه الدكتور يوسف لما تقوم به المملكة من جهود مباركة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وهي تواكب كل ما هو جديد؛ فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، كما أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقوم بنشر الإسلام وفق المنهج الوسطي المعتدل القائم على تعاليم كتاب الله وسنة رسوله، ولقد كتب الله تعالى القبول لعلماء المملكة في العالم الإسلامي أجمع لذا فإن الجميع ينظر ويتطلع لما يصدر عنهم من فتاوى وكتابات ملتزمين فيه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بفهم سلف الأمة.



من جانبها أكدت عضو هيئة التدريس في جامعة طيبة فرع بدر بالمدينة المنورة الدكتورة سمر محمد علي إسماعيل ربابعة؛ أن الندوة تعد سابقة نوعية في هذا المجال من مجالات تعليم القرآن الكريم، وهي سلسلة من عقد فريد من الأعمال الجليلة لهذه المملكة المباركة، موضحةً أن هذه الأعمال من هداية الله وتوفيقه للمملكة العربية السعودية؛ وهي تحقيق لحفظ الله تعالى لكتابه حتى وصلت هذه الجهود المباركة إلى كل آفاق الأمة الإسلامية وهذا فضل من الله ساقه الله على أيدي حكومة المملكة - حفظها الله -.



وأشادت الدكتورة سمر بالأعمال العظيمة التي تقوم بها حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وخدمة المشاعر المقدسة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العظيمة التي شهدها العالم كله وأجمعت على ذلك الأمة الإسلامية بآلافها وملايينها ومن جميع أقطارها .



03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 05:34 PM

المشاركون في ندوة تعليم القرآن الكريم ينوهون لجهود الشؤون الإسلامية أكدوا أنها تجربة ثرية ومفيدة للباحثين والمحكمين





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أشاد عدد من الباحثين المشاركين في ندوة تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الاعاقة، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ بجهود الوزارة في تنظيم هذه الندوة الدولية.



فمن جانبه أكد الأمين العام لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السبيهين؛ على أهمية الندوة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالإعاقة والمعوقين من أوجب ما يلزم الأفراد والمجتمعات به خصوصاً وأن ديننا الإسلامي يحثنا على العناية به وأداء حقوقهم وتقديم الخدمة لهم، كما أن الندوة تأتي في سياق الاهتمام لهم وتسليط الضوء على ما يخدمهم.



من جهته قال عضو هيئة التدريس بجامعة المدينة العالمية بماليزيا المشارك الدكتور منصور محمد أحمد يوسف: "إن تجربة المشاركة في هذه الندوة تعد تجربة ثرية ومفيدة للباحثين والمحكمين، وأنها على جودة عالية من الإتقان والاحترافية.



ونوه الدكتور يوسف لما تقوم به المملكة من جهود مباركة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وهي تواكب كل ما هو جديد؛ فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، كما أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقوم بنشر الإسلام وفق المنهج الوسطي المعتدل القائم على تعاليم كتاب الله وسنة رسوله، ولقد كتب الله تعالى القبول لعلماء المملكة في العالم الإسلامي أجمع لذا فإن الجميع ينظر ويتطلع لما يصدر عنهم من فتاوى وكتابات ملتزمين فيه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بفهم سلف الأمة.



من جانبها أكدت عضو هيئة التدريس في جامعة طيبة فرع بدر بالمدينة المنورة الدكتورة سمر محمد علي إسماعيل ربابعة؛ أن الندوة تعد سابقة نوعية في هذا المجال من مجالات تعليم القرآن الكريم، وهي سلسلة من عقد فريد من الأعمال الجليلة لهذه المملكة المباركة، موضحةً أن هذه الأعمال من هداية الله وتوفيقه للمملكة العربية السعودية؛ وهي تحقيق لحفظ الله تعالى لكتابه حتى وصلت هذه الجهود المباركة إلى كل آفاق الأمة الإسلامية وهذا فضل من الله ساقه الله على أيدي حكومة المملكة - حفظها الله -.



وأشادت الدكتورة سمر بالأعمال العظيمة التي تقوم بها حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وخدمة المشاعر المقدسة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العظيمة التي شهدها العالم كله وأجمعت على ذلك الأمة الإسلامية بآلافها وملايينها ومن جميع أقطارها .

