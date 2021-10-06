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بعد الإجازة .. الأهلي يبدأ تحضيراته لمواجهة السالمية الكويتي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية ، السبت المقبل، أمام نظيره السالمية الكويتي.


وعاد الأهلي للتدريبات الاعتيادية ، عقب إجازة منحها مدير الجهاز الفني للفريق "هاسي" ، حيث بدأت الحصة بعمليات لياقية مكثفة ومتنوعة، وبتدريبات الإحماء مع استخدام المعدات الخاصة بذلك، وعمد مدرب الفريق إلى إجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي ركز فيه على الاستحواذ تحت الضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد الإجازة .. الأهلي يبدأ تحضيراته لمواجهة السالمية الكويتي
سبق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية ، السبت المقبل، أمام نظيره السالمية الكويتي.


وعاد الأهلي للتدريبات الاعتيادية ، عقب إجازة منحها مدير الجهاز الفني للفريق "هاسي" ، حيث بدأت الحصة بعمليات لياقية مكثفة ومتنوعة، وبتدريبات الإحماء مع استخدام المعدات الخاصة بذلك، وعمد مدرب الفريق إلى إجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي ركز فيه على الاستحواذ تحت الضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
11:22 PM

بعد الإجازة .. الأهلي يبدأ تحضيراته لمواجهة السالمية الكويتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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2,730

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية ، السبت المقبل، أمام نظيره السالمية الكويتي.


وعاد الأهلي للتدريبات الاعتيادية ، عقب إجازة منحها مدير الجهاز الفني للفريق "هاسي" ، حيث بدأت الحصة بعمليات لياقية مكثفة ومتنوعة، وبتدريبات الإحماء مع استخدام المعدات الخاصة بذلك، وعمد مدرب الفريق إلى إجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي ركز فيه على الاستحواذ تحت الضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة.

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