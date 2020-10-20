ما زال فوق الـ42 دولارًا.. "برنت" ينخفض بنسبة 0.52%

للعقود الآجلة اليوم.. خام غرب تكساس يتراجع بمقدار 7 سنتات

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.52%؛ مما يعادل 22 سنتًا ليصل إلى 42.40 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 7 سنتات؛ مما نسبته 0.17%، ليصل سعره إلى 40.76 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.