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كندا تفرض رسوماً على عشرات المنتجات الأمريكية

فرضت كندا، أمس، رسوماً بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (12.6 مليار دولار أمريكي) على منتجات أمريكية؛ في إجراءات تجارية ضد الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية على واردات الفولاذ والألومنيوم الكنديين.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مساء الجمعة، أن أوتاوا "لم يكن لديها خيارات أخرى سوى الإعلان عن إجراءات بالمثل؛ رداً على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والألومنيوم منذ الأول من يونيو 2018".

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي عند إعلانه عن الاتصال الهاتفي، إن "ترودو" و"ترامب" "اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في المستقبل". وفرضت الرسوم الكندية على الفولاذ والألومنيوم الأمريكيين وكذلك السفن الشراعية والمحركات وأجهزة جزّ العشب، وبعض المواد الغذائية. وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يوليو.

الرئيسية/ أخبار العالم

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كندا تفرض رسوماً على عشرات المنتجات الأمريكية
سبق

فرضت كندا، أمس، رسوماً بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (12.6 مليار دولار أمريكي) على منتجات أمريكية؛ في إجراءات تجارية ضد الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية على واردات الفولاذ والألومنيوم الكنديين.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مساء الجمعة، أن أوتاوا "لم يكن لديها خيارات أخرى سوى الإعلان عن إجراءات بالمثل؛ رداً على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والألومنيوم منذ الأول من يونيو 2018".

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي عند إعلانه عن الاتصال الهاتفي، إن "ترودو" و"ترامب" "اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في المستقبل". وفرضت الرسوم الكندية على الفولاذ والألومنيوم الأمريكيين وكذلك السفن الشراعية والمحركات وأجهزة جزّ العشب، وبعض المواد الغذائية. وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يوليو.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
10:31 AM

كندا تفرض رسوماً على عشرات المنتجات الأمريكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فرضت كندا، أمس، رسوماً بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (12.6 مليار دولار أمريكي) على منتجات أمريكية؛ في إجراءات تجارية ضد الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية على واردات الفولاذ والألومنيوم الكنديين.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مساء الجمعة، أن أوتاوا "لم يكن لديها خيارات أخرى سوى الإعلان عن إجراءات بالمثل؛ رداً على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والألومنيوم منذ الأول من يونيو 2018".

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي عند إعلانه عن الاتصال الهاتفي، إن "ترودو" و"ترامب" "اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في المستقبل". وفرضت الرسوم الكندية على الفولاذ والألومنيوم الأمريكيين وكذلك السفن الشراعية والمحركات وأجهزة جزّ العشب، وبعض المواد الغذائية. وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يوليو.

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