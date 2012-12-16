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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11311 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 10.8 مليارات ريال لـ255 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 168.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11311.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 255 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب، وساب، والسعودي الفرنسي، والخريف، وكيمانول، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بحر العرب، وجدوى ريت السعودية، وزجاج، وجبسكو، والجزيرة ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.06% و 5.88%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وشركة الإتصالات السعودية، وأكوا باور، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الاتصالات السعودية، والراجحي، وأكوا باور، والأهلي، وسبكيم العالمية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 745.35 نقطة ليقفل عند مستوى 25954.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 136 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و200 ألف سهم تقاسمتها 5482 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11311 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 168.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11311.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 255 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب، وساب، والسعودي الفرنسي، والخريف، وكيمانول، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بحر العرب، وجدوى ريت السعودية، وزجاج، وجبسكو، والجزيرة ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.06% و 5.88%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وشركة الإتصالات السعودية، وأكوا باور، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الاتصالات السعودية، والراجحي، وأكوا باور، والأهلي، وسبكيم العالمية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 745.35 نقطة ليقفل عند مستوى 25954.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 136 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و200 ألف سهم تقاسمتها 5482 صفقة.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
04:06 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11311 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 10.8 مليارات ريال لـ255 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 168.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11311.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 255 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب، وساب، والسعودي الفرنسي، والخريف، وكيمانول، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بحر العرب، وجدوى ريت السعودية، وزجاج، وجبسكو، والجزيرة ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.06% و 5.88%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وشركة الإتصالات السعودية، وأكوا باور، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الاتصالات السعودية، والراجحي، وأكوا باور، والأهلي، وسبكيم العالمية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 745.35 نقطة ليقفل عند مستوى 25954.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 136 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و200 ألف سهم تقاسمتها 5482 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,598
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,798
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,418

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