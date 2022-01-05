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إدارة تعليم سراة عبيدة تحقق المركز الأول في "بيزا"

على مستوى جميع إدارات التعليم بالمناطق

حققت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة المركز الأول على مستوى جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

جاء ذلك، خلال إعلان نتائج نسبة التفاعل للدراسة الدولية 2022 "PISA" "بيزا".

ورفع مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمونه من دعم وتشجيع للعلم والتعليم في المملكة.

وكذلك لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، على مساندته الدائمة، ولوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على دعمه وتحفيزه واهتمامه بالتعليم.

وأشار إلى أن ثمرة هذا الإنجاز تعود بعد توفيق الله، إلى متابعة مستمرة ودقيقة من مديري ومديرات المدارس للطلاب والطالبات، مؤكداً حرص المسؤولين بتعليم سراة عبيدة على مضاعفة الجهود للعمل على تحقيق التطلعات والارتقاء بالمسيرة التربوية والتعليمية؛ تحقيقًا لتطلّعات القيادة الرشيدة من هذا التوجه الاستراتيجي، والذي تنادي به رؤية المملكة 2030 عبر إيجاد بيئة علميّة إبداعيّة تنافسيّة.

وتهيئة الطلبة للمنافسة المحليّة والدوليّة؛ تحقيقاً للتنمية الوطنيّة المستدامة وتطبيق أحدث النظريات التربوية واستثمار المستجدات العالمية في الميدان التعليمي والتقني والتجهيزات المدرسية بما يؤهلها للتميز والإبداع، بإذن الله تعالى.

وأوضح "العلكمي" أن تحقيق هذا الإنجاز يسجّل باسم منسوبي ومنسوبات "تعليم سراة عبيدة" كافة، من قيادات تعليمية وإدارية ومديري ومديرات مدارس ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وأولياء أمور، وثمرة للجهد والإخلاص والعمل التكاملي والمشترك من الجميع.

ولفت إلى أن الحصول على هذا الإنجاز سيكون نقطة انطلاقة قوية لمزيد من العمل والإنجازات ومضاعفة طاقة الشغف للمنافسة وحصد المراكز المتقدمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إدارة تعليم سراة عبيدة تحقق المركز الأول في "بيزا"
سبق

حققت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة المركز الأول على مستوى جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

جاء ذلك، خلال إعلان نتائج نسبة التفاعل للدراسة الدولية 2022 "PISA" "بيزا".

ورفع مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمونه من دعم وتشجيع للعلم والتعليم في المملكة.

وكذلك لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، على مساندته الدائمة، ولوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على دعمه وتحفيزه واهتمامه بالتعليم.

وأشار إلى أن ثمرة هذا الإنجاز تعود بعد توفيق الله، إلى متابعة مستمرة ودقيقة من مديري ومديرات المدارس للطلاب والطالبات، مؤكداً حرص المسؤولين بتعليم سراة عبيدة على مضاعفة الجهود للعمل على تحقيق التطلعات والارتقاء بالمسيرة التربوية والتعليمية؛ تحقيقًا لتطلّعات القيادة الرشيدة من هذا التوجه الاستراتيجي، والذي تنادي به رؤية المملكة 2030 عبر إيجاد بيئة علميّة إبداعيّة تنافسيّة.

وتهيئة الطلبة للمنافسة المحليّة والدوليّة؛ تحقيقاً للتنمية الوطنيّة المستدامة وتطبيق أحدث النظريات التربوية واستثمار المستجدات العالمية في الميدان التعليمي والتقني والتجهيزات المدرسية بما يؤهلها للتميز والإبداع، بإذن الله تعالى.

وأوضح "العلكمي" أن تحقيق هذا الإنجاز يسجّل باسم منسوبي ومنسوبات "تعليم سراة عبيدة" كافة، من قيادات تعليمية وإدارية ومديري ومديرات مدارس ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وأولياء أمور، وثمرة للجهد والإخلاص والعمل التكاملي والمشترك من الجميع.

ولفت إلى أن الحصول على هذا الإنجاز سيكون نقطة انطلاقة قوية لمزيد من العمل والإنجازات ومضاعفة طاقة الشغف للمنافسة وحصد المراكز المتقدمة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
07:52 PM

إدارة تعليم سراة عبيدة تحقق المركز الأول في "بيزا"

على مستوى جميع إدارات التعليم بالمناطق

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علي حفول - سراة عبيدة
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حققت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة المركز الأول على مستوى جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

جاء ذلك، خلال إعلان نتائج نسبة التفاعل للدراسة الدولية 2022 "PISA" "بيزا".

ورفع مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمونه من دعم وتشجيع للعلم والتعليم في المملكة.

وكذلك لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، على مساندته الدائمة، ولوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على دعمه وتحفيزه واهتمامه بالتعليم.

وأشار إلى أن ثمرة هذا الإنجاز تعود بعد توفيق الله، إلى متابعة مستمرة ودقيقة من مديري ومديرات المدارس للطلاب والطالبات، مؤكداً حرص المسؤولين بتعليم سراة عبيدة على مضاعفة الجهود للعمل على تحقيق التطلعات والارتقاء بالمسيرة التربوية والتعليمية؛ تحقيقًا لتطلّعات القيادة الرشيدة من هذا التوجه الاستراتيجي، والذي تنادي به رؤية المملكة 2030 عبر إيجاد بيئة علميّة إبداعيّة تنافسيّة.

وتهيئة الطلبة للمنافسة المحليّة والدوليّة؛ تحقيقاً للتنمية الوطنيّة المستدامة وتطبيق أحدث النظريات التربوية واستثمار المستجدات العالمية في الميدان التعليمي والتقني والتجهيزات المدرسية بما يؤهلها للتميز والإبداع، بإذن الله تعالى.

وأوضح "العلكمي" أن تحقيق هذا الإنجاز يسجّل باسم منسوبي ومنسوبات "تعليم سراة عبيدة" كافة، من قيادات تعليمية وإدارية ومديري ومديرات مدارس ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وأولياء أمور، وثمرة للجهد والإخلاص والعمل التكاملي والمشترك من الجميع.

ولفت إلى أن الحصول على هذا الإنجاز سيكون نقطة انطلاقة قوية لمزيد من العمل والإنجازات ومضاعفة طاقة الشغف للمنافسة وحصد المراكز المتقدمة.

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