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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

الصين: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها لوافدين من الخارج

إجمالي الإصابات حتى الآن 81394 حالة والوفيات 3295

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، يوم الجمعة؛ جميعها لوافدين من الخارج.. وسجلت الصين في اليوم السابق 55 حالة.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين بلغ حتى الآن 81394 حالة، بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية؛ لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الصين: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها لوافدين من الخارج
سبق

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، يوم الجمعة؛ جميعها لوافدين من الخارج.. وسجلت الصين في اليوم السابق 55 حالة.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين بلغ حتى الآن 81394 حالة، بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية؛ لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:50 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
01:51 PM

الصين: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها لوافدين من الخارج

إجمالي الإصابات حتى الآن 81394 حالة والوفيات 3295

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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4,494

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، يوم الجمعة؛ جميعها لوافدين من الخارج.. وسجلت الصين في اليوم السابق 55 حالة.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين بلغ حتى الآن 81394 حالة، بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية؛ لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة.

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