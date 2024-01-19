"فهد بن سلطان" يطلع على تقرير مفصل عن إنجازات "صحة تبوك"

والنسب التي تحققت في جميع المشروعات الطبية بالمنطقة

اطلع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية والمشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مع المدير العام للشؤون الصحية بتبوك، الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

كما اطلع على تقرير مفصل عن إنجازات صحة تبوك، خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها القائمون في الشؤون الصحية بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.

من جانبه، أعرب الدكتور "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على التوجيهات السديدة ودعمه للقطاع الصحي بالمنطقة.