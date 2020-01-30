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ولي العهد يلتقي المديرة العامة لـ"اليونسكو"

استعرضا البرامج السعودية في الجانب الثقافي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أزولاي.

وشهد اللقاء استعراض المبادرات والبرامج السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل والمثمر مع اليونسكو وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وحضر اللقاء الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أودري أزولاي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يلتقي المديرة العامة لـ"اليونسكو"
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أزولاي.

وشهد اللقاء استعراض المبادرات والبرامج السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل والمثمر مع اليونسكو وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وحضر اللقاء الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
01:37 PM

ولي العهد يلتقي المديرة العامة لـ"اليونسكو"

استعرضا البرامج السعودية في الجانب الثقافي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,723

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أزولاي.

وشهد اللقاء استعراض المبادرات والبرامج السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل والمثمر مع اليونسكو وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وحضر اللقاء الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

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