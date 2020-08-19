الأرجنتين: 6840 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد في البلاد بواقع 6840 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 305966 إصابة.

ووفقًا لوزارة الصحة الأرجنتينية فقد بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء في البلاد حتى الآن 6048 حالة وفاة.