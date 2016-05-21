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الزعاق: اختفاء الثريا لدخولها حمرة شعاع الشمس غربًا.. غدًا

قال مغردًا: هي علامة على قرب نهاية موسم الأمطار الطبيعي

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق؛ أن ‏غدًا الاثنين ستختفي الثريا عن الأنظار لدخولها حمرة شعاع الشمس غربًا.

وقال الزعاق عبر حسابه في تويتر: هي علامة على قرب نهاية موسم الأمطار الطبيعي، وقرب دخول مربعانية القيظ؛ حيث تبدأ الضبان بالتبييض بالبر؛ فيما يبدأ سمك الزبيدي بالتكاثر بالبحر.

وتابع الزعاق: بعد أسبوعين ستشرق قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية، وهو موسم مربعانية القيظ.

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الزعاق: اختفاء الثريا لدخولها حمرة شعاع الشمس غربًا.. غدًا
سبق

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق؛ أن ‏غدًا الاثنين ستختفي الثريا عن الأنظار لدخولها حمرة شعاع الشمس غربًا.

وقال الزعاق عبر حسابه في تويتر: هي علامة على قرب نهاية موسم الأمطار الطبيعي، وقرب دخول مربعانية القيظ؛ حيث تبدأ الضبان بالتبييض بالبر؛ فيما يبدأ سمك الزبيدي بالتكاثر بالبحر.

وتابع الزعاق: بعد أسبوعين ستشرق قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية، وهو موسم مربعانية القيظ.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
09:57 PM

الزعاق: اختفاء الثريا لدخولها حمرة شعاع الشمس غربًا.. غدًا

قال مغردًا: هي علامة على قرب نهاية موسم الأمطار الطبيعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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22,270

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق؛ أن ‏غدًا الاثنين ستختفي الثريا عن الأنظار لدخولها حمرة شعاع الشمس غربًا.

وقال الزعاق عبر حسابه في تويتر: هي علامة على قرب نهاية موسم الأمطار الطبيعي، وقرب دخول مربعانية القيظ؛ حيث تبدأ الضبان بالتبييض بالبر؛ فيما يبدأ سمك الزبيدي بالتكاثر بالبحر.

وتابع الزعاق: بعد أسبوعين ستشرق قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية، وهو موسم مربعانية القيظ.

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