وتابع الزعاق: بعد أسبوعين ستشرق قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية، وهو موسم مربعانية القيظ.

وقال الزعاق عبر حسابه في تويتر: هي علامة على قرب نهاية موسم الأمطار الطبيعي، وقرب دخول مربعانية القيظ؛ حيث تبدأ الضبان بالتبييض بالبر؛ فيما يبدأ سمك الزبيدي بالتكاثر بالبحر.

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق؛ أن ‏غدًا الاثنين ستختفي الثريا عن الأنظار لدخولها حمرة شعاع الشمس غربًا.

الزعاق: اختفاء الثريا لدخولها حمرة شعاع الشمس غربًا.. غدًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-19 أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق؛ أن ‏غدًا الاثنين ستختفي الثريا عن الأنظار لدخولها حمرة شعاع الشمس غربًا. وقال الزعاق عبر حسابه في تويتر: هي علامة على قرب نهاية موسم الأمطار الطبيعي، وقرب دخول مربعانية القيظ؛ حيث تبدأ الضبان بالتبييض بالبر؛ فيما يبدأ سمك الزبيدي بالتكاثر بالبحر. وتابع الزعاق: بعد أسبوعين ستشرق قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية، وهو موسم مربعانية القيظ.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440 09:57 PM

الزعاق: اختفاء الثريا لدخولها حمرة شعاع الشمس غربًا.. غدًا قال مغردًا: هي علامة على قرب نهاية موسم الأمطار الطبيعي





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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق؛ أن ‏غدًا الاثنين ستختفي الثريا عن الأنظار لدخولها حمرة شعاع الشمس غربًا.

وقال الزعاق عبر حسابه في تويتر: هي علامة على قرب نهاية موسم الأمطار الطبيعي، وقرب دخول مربعانية القيظ؛ حيث تبدأ الضبان بالتبييض بالبر؛ فيما يبدأ سمك الزبيدي بالتكاثر بالبحر.

وتابع الزعاق: بعد أسبوعين ستشرق قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية، وهو موسم مربعانية القيظ.