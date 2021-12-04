كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية: لا داعي للذعر والفزع من "أوميكرون"

بعثت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان؛ رسالة طمأنة للعالم من السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقالت "سواميناثان" في مؤتمر صحفي، إنه لا ينبغي للعالم الشعور بالذعر من السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، لكن عليه أن يكون مستعداً.

وأكّدت "سمية سواميناثان"؛ أن الوضع الآن يختلف عمّا كان قبل عام، وتابعت القول: إن لدى المتحور قدرة عالية على الانتشار بالاستناد إلى البيانات الصادرة من جنوب إفريقيا، ومن المحتمل أن يصبح السلالة المهيمنة في أنحاء العالم رغم صعوبة التنبؤ بذلك.

وأضافت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، أن المتحور "دلتا" يمثل حالياً 99 في المئة من الحالات على صعيد العالم.

وتابعت قائلة: "إلى أي مدى يجب أن نكون قلقين؟ نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين وحذرين، وألا نفزع، لأننا في وضع مختلف عمّا كان عليه الحال قبل عام".

وتشير تقارير إلى أن المتحور الجديد أوميكرون رُصد في 40 دولة تقريباً.