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"البنك العربي" يُجدد شراكته مع "مايكروسوفت" العربية

بهدف تعزيز عملية التحول والتطور الرقمي ومنظومة العمل

جدد البنك العربي الوطني اتفاقية تعاونه مع شركة مايكروسوفت العربية؛ بهدف تعزيز عملية التحول والتطور الرقمي التي يتبناها البنك لا سيما فيما يتعلق بمجال التقارير التفاعلية، وتعزيز منظومة العمل عن بُعد، وتمكين موظفي البنك من استخدام التطبيقات الذكية، واستخدام الأدوات التقنية لرفع كفاءتهم التشغيلية وتحفيز أدائهم الوظيفي.

وقع الاتفاقية من جانب البنك الرئيس التنفيذي للعمليات الأستاذ عائض الزهراني، وعن شركة مايكروسوفت العربية نائب الرئيس لنجاح العملاء أسامة السليمان، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد عبدالله الرشيد، ورئيس شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي.

وقال "الزهراني" عقب التوقيع: إن الشراكة مع مايكروسوفت العربية التي تتمتع بخبرة وريادة في صناعة التقنية، من شأنها دعم توجهات البنك الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي على أكثر من صعيد، بما في ذلك تعزيز بنيته التحتية، وتمكين موظفيه من تطبيق أفضل الممارسات التقنية في عملياتهم الوظيفية، بما يسهم في إثراء تجربة العملاء، والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات والحلول البنكية المقدمة لهم، وتلبية احتياجاتهم المتنامية في أي وقت ومكان بفاعلية ومرونة "

بدوره، ثمّن "السليمان" هذه الخطوة، مبينًا أن العلاقة التشاركية النوعية مع البنك العربي الوطني الذي يُعد من أبرز المصارف السعودية، هي امتداد للتمكين والتحول الرقمي المتكامل وتعزيز كفاءته الرقمية المالية والتشغيلية، مؤكداً أهمية هذه الشراكة التي تتمثل في استثمار وتطوير البنية التكنولوجية وتحديثها والتحول الرقمي، وفق أعلى المعايير والمواصفات، لتيسير الحصول على الخدمات المالية، وتوفير البيئة المناسبة لمتطلبات هذا التحول وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخدمات المالية الرقمية".

يشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين العربي الوطني ومايكروسوفت العربية ساهمت في إثراء تجربة البنك في تطوير العديد من قطاعات الأعمال تحت مظلة استراتيجيته للتحول الرقمي من بينها خدمات الأمن المعلوماتي والسيبراني، والذكاء الاصطناعي في إدارة العملاء، وتعزيز تجربة العملاء، في الوقت الذي يتطلع فيه البنك إلى تسريع إنجاز معاملاته، ورفع كفاءة عملياته التشغيلية والرقمية إلى نحو 50% خلال الفترة المقبلة، بعد أن تمكن من تسجيل نمو في معدل أدائها خلال الفترة السابقة بنسبة وصلت إلى 30%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البنك العربي" يُجدد شراكته مع "مايكروسوفت" العربية
سبق

جدد البنك العربي الوطني اتفاقية تعاونه مع شركة مايكروسوفت العربية؛ بهدف تعزيز عملية التحول والتطور الرقمي التي يتبناها البنك لا سيما فيما يتعلق بمجال التقارير التفاعلية، وتعزيز منظومة العمل عن بُعد، وتمكين موظفي البنك من استخدام التطبيقات الذكية، واستخدام الأدوات التقنية لرفع كفاءتهم التشغيلية وتحفيز أدائهم الوظيفي.

وقع الاتفاقية من جانب البنك الرئيس التنفيذي للعمليات الأستاذ عائض الزهراني، وعن شركة مايكروسوفت العربية نائب الرئيس لنجاح العملاء أسامة السليمان، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد عبدالله الرشيد، ورئيس شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي.

وقال "الزهراني" عقب التوقيع: إن الشراكة مع مايكروسوفت العربية التي تتمتع بخبرة وريادة في صناعة التقنية، من شأنها دعم توجهات البنك الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي على أكثر من صعيد، بما في ذلك تعزيز بنيته التحتية، وتمكين موظفيه من تطبيق أفضل الممارسات التقنية في عملياتهم الوظيفية، بما يسهم في إثراء تجربة العملاء، والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات والحلول البنكية المقدمة لهم، وتلبية احتياجاتهم المتنامية في أي وقت ومكان بفاعلية ومرونة "

بدوره، ثمّن "السليمان" هذه الخطوة، مبينًا أن العلاقة التشاركية النوعية مع البنك العربي الوطني الذي يُعد من أبرز المصارف السعودية، هي امتداد للتمكين والتحول الرقمي المتكامل وتعزيز كفاءته الرقمية المالية والتشغيلية، مؤكداً أهمية هذه الشراكة التي تتمثل في استثمار وتطوير البنية التكنولوجية وتحديثها والتحول الرقمي، وفق أعلى المعايير والمواصفات، لتيسير الحصول على الخدمات المالية، وتوفير البيئة المناسبة لمتطلبات هذا التحول وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخدمات المالية الرقمية".

يشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين العربي الوطني ومايكروسوفت العربية ساهمت في إثراء تجربة البنك في تطوير العديد من قطاعات الأعمال تحت مظلة استراتيجيته للتحول الرقمي من بينها خدمات الأمن المعلوماتي والسيبراني، والذكاء الاصطناعي في إدارة العملاء، وتعزيز تجربة العملاء، في الوقت الذي يتطلع فيه البنك إلى تسريع إنجاز معاملاته، ورفع كفاءة عملياته التشغيلية والرقمية إلى نحو 50% خلال الفترة المقبلة، بعد أن تمكن من تسجيل نمو في معدل أدائها خلال الفترة السابقة بنسبة وصلت إلى 30%.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
04:02 PM

"البنك العربي" يُجدد شراكته مع "مايكروسوفت" العربية

بهدف تعزيز عملية التحول والتطور الرقمي ومنظومة العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدد البنك العربي الوطني اتفاقية تعاونه مع شركة مايكروسوفت العربية؛ بهدف تعزيز عملية التحول والتطور الرقمي التي يتبناها البنك لا سيما فيما يتعلق بمجال التقارير التفاعلية، وتعزيز منظومة العمل عن بُعد، وتمكين موظفي البنك من استخدام التطبيقات الذكية، واستخدام الأدوات التقنية لرفع كفاءتهم التشغيلية وتحفيز أدائهم الوظيفي.

وقع الاتفاقية من جانب البنك الرئيس التنفيذي للعمليات الأستاذ عائض الزهراني، وعن شركة مايكروسوفت العربية نائب الرئيس لنجاح العملاء أسامة السليمان، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد عبدالله الرشيد، ورئيس شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي.

وقال "الزهراني" عقب التوقيع: إن الشراكة مع مايكروسوفت العربية التي تتمتع بخبرة وريادة في صناعة التقنية، من شأنها دعم توجهات البنك الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي على أكثر من صعيد، بما في ذلك تعزيز بنيته التحتية، وتمكين موظفيه من تطبيق أفضل الممارسات التقنية في عملياتهم الوظيفية، بما يسهم في إثراء تجربة العملاء، والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات والحلول البنكية المقدمة لهم، وتلبية احتياجاتهم المتنامية في أي وقت ومكان بفاعلية ومرونة "

بدوره، ثمّن "السليمان" هذه الخطوة، مبينًا أن العلاقة التشاركية النوعية مع البنك العربي الوطني الذي يُعد من أبرز المصارف السعودية، هي امتداد للتمكين والتحول الرقمي المتكامل وتعزيز كفاءته الرقمية المالية والتشغيلية، مؤكداً أهمية هذه الشراكة التي تتمثل في استثمار وتطوير البنية التكنولوجية وتحديثها والتحول الرقمي، وفق أعلى المعايير والمواصفات، لتيسير الحصول على الخدمات المالية، وتوفير البيئة المناسبة لمتطلبات هذا التحول وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخدمات المالية الرقمية".

يشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين العربي الوطني ومايكروسوفت العربية ساهمت في إثراء تجربة البنك في تطوير العديد من قطاعات الأعمال تحت مظلة استراتيجيته للتحول الرقمي من بينها خدمات الأمن المعلوماتي والسيبراني، والذكاء الاصطناعي في إدارة العملاء، وتعزيز تجربة العملاء، في الوقت الذي يتطلع فيه البنك إلى تسريع إنجاز معاملاته، ورفع كفاءة عملياته التشغيلية والرقمية إلى نحو 50% خلال الفترة المقبلة، بعد أن تمكن من تسجيل نمو في معدل أدائها خلال الفترة السابقة بنسبة وصلت إلى 30%.

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