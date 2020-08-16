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"الأرصاد ": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتَي القنفذة والليث

قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد ": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتَي القنفذة والليث
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
09:51 AM

"الأرصاد ": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتَي القنفذة والليث

قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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