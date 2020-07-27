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لجنة الحج في الشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية

خلال اجتماع استعرض العديد من الموضوعات المحالة من المجلس

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس، أعضاء اللجنة، أبرز ما ورد في مضامين التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1440/ 1441هـ، تمهيدًا لإبداء رأي اللجنة حيال التقرير، ورفع توصياتها للمجلس.

واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المحالة إليها من المجلس، وتأتي ضمن الاختصاصات المنوطة بها؛ تمهيدًا لرفع تقاريرها ورأيها حيالها، لمناقشتها تحت قبة المجلس.

وتأتي مناقشة لجان المجلس المتخصصة لتقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية، ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس، للمساهمة في رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية وجودة الخدمات التي تقدمها.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة الحج في الشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية
سبق

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس، أعضاء اللجنة، أبرز ما ورد في مضامين التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1440/ 1441هـ، تمهيدًا لإبداء رأي اللجنة حيال التقرير، ورفع توصياتها للمجلس.

واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المحالة إليها من المجلس، وتأتي ضمن الاختصاصات المنوطة بها؛ تمهيدًا لرفع تقاريرها ورأيها حيالها، لمناقشتها تحت قبة المجلس.

وتأتي مناقشة لجان المجلس المتخصصة لتقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية، ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس، للمساهمة في رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية وجودة الخدمات التي تقدمها.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
12:43 PM

لجنة الحج في الشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية

خلال اجتماع استعرض العديد من الموضوعات المحالة من المجلس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس، أعضاء اللجنة، أبرز ما ورد في مضامين التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1440/ 1441هـ، تمهيدًا لإبداء رأي اللجنة حيال التقرير، ورفع توصياتها للمجلس.

واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المحالة إليها من المجلس، وتأتي ضمن الاختصاصات المنوطة بها؛ تمهيدًا لرفع تقاريرها ورأيها حيالها، لمناقشتها تحت قبة المجلس.

وتأتي مناقشة لجان المجلس المتخصصة لتقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية، ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس، للمساهمة في رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية وجودة الخدمات التي تقدمها.

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