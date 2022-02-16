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وفاة "الطفلة الأوكرانية المسنة" المصابة بمرض الشيخوخة المبكرة

كانت تبدو في عمر الثمانين بينما عمرها الحقيقي 8 سنوات فقط

باتت الطفلة الأوكرانية آنا ساكيدون، البالغة من العمر 8 سنوات، أصغرَ حالة وفاة لمريض بـ"الشيخوخة المبكرة"، التي يعانيها 160 شخصًا فقط حول العالم.

وكانت "آنا" تعاني مرضًا وراثيًّا نادرًا يُعرف علميًّا باسم "بروغيريا"؛ حيث إنها كانت تبدو في عمر الثمانين بينما عمرها الحقيقي 8 سنوات فقط.

ووفق "سكاي نيوز"، ذكر موقع "فولين 24" الأوكراني؛ فإن وزن الطفلة كان في حدود السبعة كيلوغرامات؛ علمًا بأنها توفيت بسبب تلف أصاب العديد من أعضائها الداخلية لتقدّمها في السن "فسيولوجيًّا".

وتُعادل السنة الواحدة بالنسبة لمن يعانون هذا المرض النادر 10 أعوام، وتنمو عظام المصابين به بشكل بطيء في الوقت الذي يكون فيه تطور باقي الأعضاء سريعًا.

ووفق أخصائيين؛ فإن وفيات مرضى "الشيخوخة المبكرة" غالبًا ما تكون بسبب السكتات الدماغية والجلطات، ويعاني المصابون به خلال حياتهم من الشلل.

ويشير بحث حديث أجري في هولندا، أن "بروغيريا" يصيب شخصًا في كل 20 مليونًا، وبأن تعداد المصابين بالمرض المسجلين حول العالم حاليًّا، هو 160 فقط.

الطفلة الأوكرانية آنا ساكيدون الشيخوخة المبكرة

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وفاة "الطفلة الأوكرانية المسنة" المصابة بمرض الشيخوخة المبكرة
سبق

باتت الطفلة الأوكرانية آنا ساكيدون، البالغة من العمر 8 سنوات، أصغرَ حالة وفاة لمريض بـ"الشيخوخة المبكرة"، التي يعانيها 160 شخصًا فقط حول العالم.

وكانت "آنا" تعاني مرضًا وراثيًّا نادرًا يُعرف علميًّا باسم "بروغيريا"؛ حيث إنها كانت تبدو في عمر الثمانين بينما عمرها الحقيقي 8 سنوات فقط.

ووفق "سكاي نيوز"، ذكر موقع "فولين 24" الأوكراني؛ فإن وزن الطفلة كان في حدود السبعة كيلوغرامات؛ علمًا بأنها توفيت بسبب تلف أصاب العديد من أعضائها الداخلية لتقدّمها في السن "فسيولوجيًّا".

وتُعادل السنة الواحدة بالنسبة لمن يعانون هذا المرض النادر 10 أعوام، وتنمو عظام المصابين به بشكل بطيء في الوقت الذي يكون فيه تطور باقي الأعضاء سريعًا.

ووفق أخصائيين؛ فإن وفيات مرضى "الشيخوخة المبكرة" غالبًا ما تكون بسبب السكتات الدماغية والجلطات، ويعاني المصابون به خلال حياتهم من الشلل.

ويشير بحث حديث أجري في هولندا، أن "بروغيريا" يصيب شخصًا في كل 20 مليونًا، وبأن تعداد المصابين بالمرض المسجلين حول العالم حاليًّا، هو 160 فقط.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
10:19 AM

وفاة "الطفلة الأوكرانية المسنة" المصابة بمرض الشيخوخة المبكرة

كانت تبدو في عمر الثمانين بينما عمرها الحقيقي 8 سنوات فقط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باتت الطفلة الأوكرانية آنا ساكيدون، البالغة من العمر 8 سنوات، أصغرَ حالة وفاة لمريض بـ"الشيخوخة المبكرة"، التي يعانيها 160 شخصًا فقط حول العالم.

وكانت "آنا" تعاني مرضًا وراثيًّا نادرًا يُعرف علميًّا باسم "بروغيريا"؛ حيث إنها كانت تبدو في عمر الثمانين بينما عمرها الحقيقي 8 سنوات فقط.

ووفق "سكاي نيوز"، ذكر موقع "فولين 24" الأوكراني؛ فإن وزن الطفلة كان في حدود السبعة كيلوغرامات؛ علمًا بأنها توفيت بسبب تلف أصاب العديد من أعضائها الداخلية لتقدّمها في السن "فسيولوجيًّا".

وتُعادل السنة الواحدة بالنسبة لمن يعانون هذا المرض النادر 10 أعوام، وتنمو عظام المصابين به بشكل بطيء في الوقت الذي يكون فيه تطور باقي الأعضاء سريعًا.

ووفق أخصائيين؛ فإن وفيات مرضى "الشيخوخة المبكرة" غالبًا ما تكون بسبب السكتات الدماغية والجلطات، ويعاني المصابون به خلال حياتهم من الشلل.

ويشير بحث حديث أجري في هولندا، أن "بروغيريا" يصيب شخصًا في كل 20 مليونًا، وبأن تعداد المصابين بالمرض المسجلين حول العالم حاليًّا، هو 160 فقط.

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