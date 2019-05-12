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"تعليم جدة" يحتفي بتخريج 114 حافظًا للقرآن عن بُعد

خلال حفل افتراضي أقامته مدرسة الإمام ورش

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، الحفل الافتراضي الذي أقامته مدرسة الإمام ورش الثانوية والمتوسطة، مساء أمس الاثنين لتخريج ١١٤ حافظًا للقرآن الكريم من الطلاب، على منصة زووم واليوتيوب، بحضور مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، وعدد من القيادات والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

وقال "المسعودي": إن استمرار عطاء المعلمين والمعلمات في جميع المدارس رغم تعليق الدراسة والحضور، لم ينقطع رغم التحدي الكبير الذي واجه التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني مع أزمة جائحة كورونا التي مرت على الوطن وعلى العالم أجمع؛ مشيدًا بجهود المعلمين والمعلمات على عطائهم مع أبنائهم الطلاب والطالبات.

وأضاف "المسعودي": "نجتمع في شهر القرآن لنحتفل بكوكبه من حفظة كتاب الله الكريم من طلاب مدرسة الإمام ورش الثانوية والمتوسطة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وهنيئًا لهم هذا التخرج، وهنيئًا لمعلميهم ولأولياء أمورهم، وأن يبارك في أعمارهم وحياتهم المستقبلية، وأن يجزي المعلمين وقائد المدرسة وكل مَن يشارك خير الجزاء على هذا الجهد المبارك".

من جهته قال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي: إن الاحتفاء بحفظة كتاب الله الكريم من الطلاب، أحد أولويات القيادة، التي تشجع على الحفظ وغرس القيم والخير والعطاء لدى الطلاب ليكونوا نواة طيبة في مجتمع معطاء ويقوموا بواجباتهم تجاه دينهم ووطنهم؛ مقدمًا شكره للمسعودي على حضوره للحفل الافتراضي ودعمه لـ114 حافظًا من الخريجين؛ مثمنًا لكل المعلمين وإدارة المدرسة وللطلاب وأولياء الأمور جهودهم.

وقال قائد مدرسة الإمام ورش الثانوية والمتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم محمد الأحمدي: "أولت حكومتنا المباركة كتاب الله عنايةً كبيرة على المستوى العالمي والمحلي، وبذلت كل الجهود والطاقات في خدمة هذا الكتاب حفظًا وتفسيرًا وطباعة.. ومن فضل الله علينا في تعليم جدة، أنها تحتوي على 47 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على مراحل التعليم الثلاث، يتخرج منها سنويًّا قرابة 650 حافظًا لكتاب الله الكريم، ومدرسة الإمام ورش مضى على تأسيسها أكثر من عشرين عامًا وتخرج منها المئات من حفظة القرآن.

جدة تعليم جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم جدة" يحتفي بتخريج 114 حافظًا للقرآن عن بُعد
سبق

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، الحفل الافتراضي الذي أقامته مدرسة الإمام ورش الثانوية والمتوسطة، مساء أمس الاثنين لتخريج ١١٤ حافظًا للقرآن الكريم من الطلاب، على منصة زووم واليوتيوب، بحضور مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، وعدد من القيادات والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

وقال "المسعودي": إن استمرار عطاء المعلمين والمعلمات في جميع المدارس رغم تعليق الدراسة والحضور، لم ينقطع رغم التحدي الكبير الذي واجه التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني مع أزمة جائحة كورونا التي مرت على الوطن وعلى العالم أجمع؛ مشيدًا بجهود المعلمين والمعلمات على عطائهم مع أبنائهم الطلاب والطالبات.

وأضاف "المسعودي": "نجتمع في شهر القرآن لنحتفل بكوكبه من حفظة كتاب الله الكريم من طلاب مدرسة الإمام ورش الثانوية والمتوسطة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وهنيئًا لهم هذا التخرج، وهنيئًا لمعلميهم ولأولياء أمورهم، وأن يبارك في أعمارهم وحياتهم المستقبلية، وأن يجزي المعلمين وقائد المدرسة وكل مَن يشارك خير الجزاء على هذا الجهد المبارك".

من جهته قال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي: إن الاحتفاء بحفظة كتاب الله الكريم من الطلاب، أحد أولويات القيادة، التي تشجع على الحفظ وغرس القيم والخير والعطاء لدى الطلاب ليكونوا نواة طيبة في مجتمع معطاء ويقوموا بواجباتهم تجاه دينهم ووطنهم؛ مقدمًا شكره للمسعودي على حضوره للحفل الافتراضي ودعمه لـ114 حافظًا من الخريجين؛ مثمنًا لكل المعلمين وإدارة المدرسة وللطلاب وأولياء الأمور جهودهم.

وقال قائد مدرسة الإمام ورش الثانوية والمتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم محمد الأحمدي: "أولت حكومتنا المباركة كتاب الله عنايةً كبيرة على المستوى العالمي والمحلي، وبذلت كل الجهود والطاقات في خدمة هذا الكتاب حفظًا وتفسيرًا وطباعة.. ومن فضل الله علينا في تعليم جدة، أنها تحتوي على 47 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على مراحل التعليم الثلاث، يتخرج منها سنويًّا قرابة 650 حافظًا لكتاب الله الكريم، ومدرسة الإمام ورش مضى على تأسيسها أكثر من عشرين عامًا وتخرج منها المئات من حفظة القرآن.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
12:32 PM

"تعليم جدة" يحتفي بتخريج 114 حافظًا للقرآن عن بُعد

خلال حفل افتراضي أقامته مدرسة الإمام ورش

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، الحفل الافتراضي الذي أقامته مدرسة الإمام ورش الثانوية والمتوسطة، مساء أمس الاثنين لتخريج ١١٤ حافظًا للقرآن الكريم من الطلاب، على منصة زووم واليوتيوب، بحضور مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، وعدد من القيادات والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

وقال "المسعودي": إن استمرار عطاء المعلمين والمعلمات في جميع المدارس رغم تعليق الدراسة والحضور، لم ينقطع رغم التحدي الكبير الذي واجه التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني مع أزمة جائحة كورونا التي مرت على الوطن وعلى العالم أجمع؛ مشيدًا بجهود المعلمين والمعلمات على عطائهم مع أبنائهم الطلاب والطالبات.

وأضاف "المسعودي": "نجتمع في شهر القرآن لنحتفل بكوكبه من حفظة كتاب الله الكريم من طلاب مدرسة الإمام ورش الثانوية والمتوسطة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وهنيئًا لهم هذا التخرج، وهنيئًا لمعلميهم ولأولياء أمورهم، وأن يبارك في أعمارهم وحياتهم المستقبلية، وأن يجزي المعلمين وقائد المدرسة وكل مَن يشارك خير الجزاء على هذا الجهد المبارك".

من جهته قال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي: إن الاحتفاء بحفظة كتاب الله الكريم من الطلاب، أحد أولويات القيادة، التي تشجع على الحفظ وغرس القيم والخير والعطاء لدى الطلاب ليكونوا نواة طيبة في مجتمع معطاء ويقوموا بواجباتهم تجاه دينهم ووطنهم؛ مقدمًا شكره للمسعودي على حضوره للحفل الافتراضي ودعمه لـ114 حافظًا من الخريجين؛ مثمنًا لكل المعلمين وإدارة المدرسة وللطلاب وأولياء الأمور جهودهم.

وقال قائد مدرسة الإمام ورش الثانوية والمتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم محمد الأحمدي: "أولت حكومتنا المباركة كتاب الله عنايةً كبيرة على المستوى العالمي والمحلي، وبذلت كل الجهود والطاقات في خدمة هذا الكتاب حفظًا وتفسيرًا وطباعة.. ومن فضل الله علينا في تعليم جدة، أنها تحتوي على 47 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم موزعة على مراحل التعليم الثلاث، يتخرج منها سنويًّا قرابة 650 حافظًا لكتاب الله الكريم، ومدرسة الإمام ورش مضى على تأسيسها أكثر من عشرين عامًا وتخرج منها المئات من حفظة القرآن.

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