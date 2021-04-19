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مشهد بديع.. شاهد البرَد يكسو مرتفعات المندق بالبياض

"الزهراني" وثّق لحظات تساقط الثلوج وهطول الأمطار على المحافظة

شهدت محافظة المندق بالباحة، عصر اليوم الاثنين، تساقط كميات كبيرة من البرَد؛ مما حوّل جبالها إلى رقعة بيضاء تسحر العيون وتسر الناظرين.

ووثّق "سعيد الزهراني" الأمطار التي هطلت عصر اليوم على محافظة المندق بالباحة؛ بالتحديد قرى بلخزمر؛ حيث تساقط البرَد تزامنًا مع هطول الأمطار الغزيرة.

وخص "الزهراني" صحيفة "سبق" بصور ومقاطع للأمطار التي هطلت على المحافظة واجتذبت المواطنين قبيل وقت الإفطار.

الباحة محافظة المندق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشهد بديع.. شاهد البرَد يكسو مرتفعات المندق بالبياض
سبق

شهدت محافظة المندق بالباحة، عصر اليوم الاثنين، تساقط كميات كبيرة من البرَد؛ مما حوّل جبالها إلى رقعة بيضاء تسحر العيون وتسر الناظرين.

ووثّق "سعيد الزهراني" الأمطار التي هطلت عصر اليوم على محافظة المندق بالباحة؛ بالتحديد قرى بلخزمر؛ حيث تساقط البرَد تزامنًا مع هطول الأمطار الغزيرة.

وخص "الزهراني" صحيفة "سبق" بصور ومقاطع للأمطار التي هطلت على المحافظة واجتذبت المواطنين قبيل وقت الإفطار.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
08:56 PM

مشهد بديع.. شاهد البرَد يكسو مرتفعات المندق بالبياض

"الزهراني" وثّق لحظات تساقط الثلوج وهطول الأمطار على المحافظة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الباحة
1
3,100

شهدت محافظة المندق بالباحة، عصر اليوم الاثنين، تساقط كميات كبيرة من البرَد؛ مما حوّل جبالها إلى رقعة بيضاء تسحر العيون وتسر الناظرين.

ووثّق "سعيد الزهراني" الأمطار التي هطلت عصر اليوم على محافظة المندق بالباحة؛ بالتحديد قرى بلخزمر؛ حيث تساقط البرَد تزامنًا مع هطول الأمطار الغزيرة.

وخص "الزهراني" صحيفة "سبق" بصور ومقاطع للأمطار التي هطلت على المحافظة واجتذبت المواطنين قبيل وقت الإفطار.

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