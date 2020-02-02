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البنتاغون يخصص 4 قواعد عسكرية لاستيعاب المحجور عليهم بسبب "كورونا"

في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، استعدادها لتوفير قواعد عسكرية في البلاد؛ لاستيعاب الوافدين الذين قد يخضعون للحَجْر الصحي؛ في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب فيروس "كورونا" الجديد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جونثان هوفمان عبر "تويتر": إن وزير الدفاع مارك إسبر أقرّ طلبًا وجّهته وزارة الصحة لتوفير مواقع لاستقبال ألف شخص، قد يتم وضعهم قيد الحجر الصحي، إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أن البنتاغون خصص 4 قواعد عسكرية لهذا الغرض، في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وتكساس.

وأوضح أن كوادر البنتاغون لن يتواصلوا بشكل مباشر مع أي من الأشخاص الذين يُفترض نقلهم لتلك القواعد، وأن مساعدة الوزارة ستقتصر فقط على إسكان هؤلاء؛ بموجب الطلب المقدم.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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البنتاغون يخصص 4 قواعد عسكرية لاستيعاب المحجور عليهم بسبب "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، استعدادها لتوفير قواعد عسكرية في البلاد؛ لاستيعاب الوافدين الذين قد يخضعون للحَجْر الصحي؛ في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب فيروس "كورونا" الجديد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جونثان هوفمان عبر "تويتر": إن وزير الدفاع مارك إسبر أقرّ طلبًا وجّهته وزارة الصحة لتوفير مواقع لاستقبال ألف شخص، قد يتم وضعهم قيد الحجر الصحي، إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أن البنتاغون خصص 4 قواعد عسكرية لهذا الغرض، في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وتكساس.

وأوضح أن كوادر البنتاغون لن يتواصلوا بشكل مباشر مع أي من الأشخاص الذين يُفترض نقلهم لتلك القواعد، وأن مساعدة الوزارة ستقتصر فقط على إسكان هؤلاء؛ بموجب الطلب المقدم.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
08:27 AM

البنتاغون يخصص 4 قواعد عسكرية لاستيعاب المحجور عليهم بسبب "كورونا"

في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، استعدادها لتوفير قواعد عسكرية في البلاد؛ لاستيعاب الوافدين الذين قد يخضعون للحَجْر الصحي؛ في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب فيروس "كورونا" الجديد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جونثان هوفمان عبر "تويتر": إن وزير الدفاع مارك إسبر أقرّ طلبًا وجّهته وزارة الصحة لتوفير مواقع لاستقبال ألف شخص، قد يتم وضعهم قيد الحجر الصحي، إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أن البنتاغون خصص 4 قواعد عسكرية لهذا الغرض، في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وتكساس.

وأوضح أن كوادر البنتاغون لن يتواصلوا بشكل مباشر مع أي من الأشخاص الذين يُفترض نقلهم لتلك القواعد، وأن مساعدة الوزارة ستقتصر فقط على إسكان هؤلاء؛ بموجب الطلب المقدم.

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