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مدني محايل عسير يخمد حريقًا استمرّ يومين بـ"جبل ضرم" دون إصابات

تمت السيطرة عليه بالإمكانيات البشرية الراجلة لتعذر وصول الآليات للموقع

تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحايل عسير اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق شبّ بجبل ضرم بتهامة بللسمر أمس الإثنين.

وأوضح المتحدّث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أنه ورد بلاغ لمركز التحكُّم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير، مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/١٠/٠٩هـ، وتحديدًا عند الساعة (١٦:١٤) عن حريق في أشجار وأعشاب بجبل ضرم - قرية العتبة.

وأضاف: "على الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وبالوصول وجد أن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب متفرقة بجبل ضرم تقدر مساحتها بحوالي (١٠٠×٥٠٠)م٢؛ ولوعورة المنطقة وصعوبة التضاريس الجبلية وتفرّق مواقع انتشار الحريق بسبب الرياح الشديدة، وتعذر وصول الآليات للموقع؛ فقد تم إخماد الحريق بالإمكانيات البشرية الراجلة، واستخدام المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة، مع مراعاة اتجاه الرياح".

وتابع: "تمت السيطرة على الحادث وإيقاف انتشاره، واستمرّ الحادث إلى الساعة ١٥:٠٠ من مساء هذا اليوم الثلاثاء، ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد".

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مدني محايل عسير يخمد حريقًا استمرّ يومين بـ"جبل ضرم" دون إصابات
سبق

تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحايل عسير اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق شبّ بجبل ضرم بتهامة بللسمر أمس الإثنين.

وأوضح المتحدّث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أنه ورد بلاغ لمركز التحكُّم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير، مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/١٠/٠٩هـ، وتحديدًا عند الساعة (١٦:١٤) عن حريق في أشجار وأعشاب بجبل ضرم - قرية العتبة.

وأضاف: "على الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وبالوصول وجد أن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب متفرقة بجبل ضرم تقدر مساحتها بحوالي (١٠٠×٥٠٠)م٢؛ ولوعورة المنطقة وصعوبة التضاريس الجبلية وتفرّق مواقع انتشار الحريق بسبب الرياح الشديدة، وتعذر وصول الآليات للموقع؛ فقد تم إخماد الحريق بالإمكانيات البشرية الراجلة، واستخدام المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة، مع مراعاة اتجاه الرياح".

وتابع: "تمت السيطرة على الحادث وإيقاف انتشاره، واستمرّ الحادث إلى الساعة ١٥:٠٠ من مساء هذا اليوم الثلاثاء، ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد".

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
06:17 PM

مدني محايل عسير يخمد حريقًا استمرّ يومين بـ"جبل ضرم" دون إصابات

تمت السيطرة عليه بالإمكانيات البشرية الراجلة لتعذر وصول الآليات للموقع

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محمد طيران - عسير
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تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحايل عسير اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق شبّ بجبل ضرم بتهامة بللسمر أمس الإثنين.

وأوضح المتحدّث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أنه ورد بلاغ لمركز التحكُّم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير، مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/١٠/٠٩هـ، وتحديدًا عند الساعة (١٦:١٤) عن حريق في أشجار وأعشاب بجبل ضرم - قرية العتبة.

وأضاف: "على الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وبالوصول وجد أن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب متفرقة بجبل ضرم تقدر مساحتها بحوالي (١٠٠×٥٠٠)م٢؛ ولوعورة المنطقة وصعوبة التضاريس الجبلية وتفرّق مواقع انتشار الحريق بسبب الرياح الشديدة، وتعذر وصول الآليات للموقع؛ فقد تم إخماد الحريق بالإمكانيات البشرية الراجلة، واستخدام المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة، مع مراعاة اتجاه الرياح".

وتابع: "تمت السيطرة على الحادث وإيقاف انتشاره، واستمرّ الحادث إلى الساعة ١٥:٠٠ من مساء هذا اليوم الثلاثاء، ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد".

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