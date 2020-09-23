شاهد تهاني وزراء سياحة عرب للمملكة بمناسبة اليوم الوطني 90

هذا ما قاله رجال القطاع السياحي

حرص العديد من وزراء سياحة عرب ومسؤولين متخصصين في السياحة، على تهنئة المملكة وقيادتها بالذكرى 90 لتوحيد وإعلان المملكة.

وقد هنّأ الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام الأسبق لمنظمة السياحة العالمية، شعب المملكة وقيادتها الرشيدة، بتوالي الإنجازات في كل المجالات، حتى غدت المملكة من الدول المتقدمة في كل المجالات، وتميزت بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجًا وأسلوبًا.

ومن مصر، حرص الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة المصري الأسبق، على إرسال رسالة تقدير ومعايدة لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمناسبة مرور 90 عامًا على توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه؛ منوهًا بالإنجازات الهائلة التي تتم على أرض الحرمين الشريفين؛ متمنيًا دوام الازدهار للمملكة وشعبها العريق.

ومن ألمانيا، أرسل الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة، رسالة تهنئة باليوم الوطني الـ90؛ مؤكدًا تبوأ المملكة مكانتها الرفيعة بين دول العالم، فهي مهد الرسالة وقبلة المسلمين، كما شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة البشرية والإسهام في تحقيق الأمن والسلام والعدل والمساواة على المستوى الإقليمي والدولي.

ومن بيروت عبر إفديس كدانيان وزير السياحة اللبناني الأسبق، عن فخره واعتزازه بھذه الذكرى لملحمة تأسيس المملكة الغالية على نفوس كل العرب وكل العالم وعلى يد الملك عبدالعزيز رحمه الله، وكيف بنيت على أسس السلام والأمن والحفاظ على الهوية الإسلامية السمحاء، مجددًا التحية والتقدير للقيادة حفظها الله ورعاها.